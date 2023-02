Diputado del MAS: Evo es un cadáver político: Lucho y David es el binomio 2025





05/02/2023 - 13:27:39

Erbol.- El diputado “renovador” del MAS, Rolando Cuéllar, anunció que en la próxima elección general se aplicará el Art. 168 de la Constitución Política del Estado para ratificar el binomio Lucho y David y dar continuidad a la gestión de gobierno. De esa manera Cuéllar descartó la postulación de Evo por el MAS porque su mandato como dirigente ya feneció el año 2019 y “hasta ahora el señor Evo Morales es un cadáver político, debería jugarse en la política y dar espacio a nuevos líderes”. Aseguró que el MAS tiene muchos cuadros para dar continuidad a la gestión 2025-2030 donde Evo Morales “es un estorbo”, porque el binomio presidencial de Lucho-David será ratificado en aplicación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado que habilita a Luis Arce y David Choquehuanca para un nuevo mandato. Sostuvo que no existe posibilidad de reconciliación en la lucha interna, donde Morales puede convocar a una reunión como lo hizo el año pasado en tres oportunidades y la bancada nacional del MAS no asistió en las tres veces y eso muestra que Morales “ya no tiene poder de convocatoria”, manifestó. “Sería perder tiempo ir a reunirse con Evo Morales, porque no propone nada nuevo y solamente divide”, afirmó a Gigavisión, acotando que el vicepresidente del MAS, Gerardo García y Héctor Arce “se están volviendo locos. García es un muerto político y Héctor Arce es un cadáver político que solamente buscan cámaras y la única manera es salir a mentir”. Cuéllar es un diputado de abierta confrontación a Evo Morales y encabeza la lista de asambleístas “renovadores”. Tiene en contra una resolución de expulsión del MAS, pero hasta ahora Evo no logra ejecutarlo ante el Tribunal Supremo Electoral. En medio de esta crisis interna, la diputada oficialista Deisy Choque presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, impugnando varios artículos del Estatuto del MAS que el ala “evista” pretende aplicar para expulsar y recuperar espacios y curules de varios diputados, senadores, asambleístas, dirigentes “renovadores” y concejales independientes.