Exprimer ministro israelí: Putin me prometió no matar a Zelenski





05/02/2023 - 13:01:36

RT.- El exprimer ministro de Israel, Naftali Bennett, reveló en una entrevista con el periodista Hanoch Daum publicada este sábado en su cuenta de YouTube que el presidente ruso, Vladímir Putin, le prometió "no matar" al mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski. Bennett relató que durante su visita a Moscú en marzo pasado, el líder ruso le "dio dos grandes concesiones". Según él, el mandatario ucraniano "en ese momento estaba seguro de que sus días estaban contados, que estaba a punto de ser eliminado". "Sabía que Zelenski estaba amenazado, en un búnker... Le dije [a Putin]: '¿Tienes intención de matar a Zelenski?' Él respondió: 'No mataré a Zelenski'", mencionó el ex primer ministro israelí. Posteriormente, Bennett recordó que le preguntó a Putin si "le da su palabra" de que "no matará a Zelenski". "No mataré a Zelenski", respondió el presidente ruso, de acuerdo con el relato del exlíder israelí. Tras el encuentro con Putin, Bennett le llamó al presidente ucraniano y le comentó que "acaba de salir de la reunión" y que el mandatario ruso no le "va a matar". Ante ello, Zelenski le habría preguntado si está "seguro", por lo que el ex primer ministro de Israel le contestó que "100 %". Dos horas más tarde, el presidente ucraniano se dirigió a su despacho donde se hizo una selfi, declarando que no tiene "miedo", indicó Asimismo, el ex primer ministro afirmó que Putin también accedió a no exigir el desarme de Ucrania, mientras, en ese momento, Zelenski aceptó renunciar a la idea de formar parte de la OTAN. "Todo lo que hice [en el esfuerzo de mediación del conflicto en Ucrania] fue coordinado con EE.UU., Alemania y Francia", agregó. Bennett aseveró que tras el encuentro con Putin se dirigió a Alemania, donde se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz, y también puso al corriente a Francia, el Reino Unido y EE.UU. En cuanto a la mediación del conflicto, el entonces primer ministro británico Boris Johnson "abogó por medidas más radicales", mientras el presidente francés Emmanuel Macron y Scholz "estaban más pragmáticos", y el mandatario estadounidense, Joe Biden, "apoyó ambos enfoques", sostuvo. Sin embargo, después Occidente "tomó una decisión" de "seguir destrozando a Putin en vez de negociar", añadió Bennett. Además, aseguró que la primavera pasada había 17 o 18 borradores del proyecto de acuerdo de paz. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó las declaraciones de Bennett de "otra confesión" de que fue Occidente el que "interrumpió las negociaciones" entre Moscú y Kiev.