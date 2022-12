Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su noviazgo





07/12/2022 - 20:59:50

'Lo que mal empieza mal acaba' es un dicho común que hoy bien podría aplicarse en el caso de Clara Chía y Gerard Piqué , quienes, según medios españoles, podrían estar atravesando por una seria crisis en su relación. En las últimas horas ha circulado la versión de que el polémico noviazgo entre el astro del balompié y la joven de 23 años llegó a su fin a los pocos meses de haber comenzado y la razón apunta a varias versiones. Se dice que Clara Chía no soportó el acoso de la prensa y tampoco las burlas de sus compañeros de trabajo al gozar de favoritismo en la empresa Kosmos, propiedad de su pareja. También le pudo haber molestado la cercanía que él ha tenido en los recientes días con Shakira para definir en manos de quién se quedaría la custodia de sus hijos. Otra versión apunta a que fue un romance fugaz porque ambos se hartaron de estar juntos. Hace apenas unos días, los dos fueron captados con semblantes de desánimo y distantes cuando salían de un restaurante japonés en Barcelona. Es por ello que los medios de comunicación de España creen que estarían viviendo el desenlace de su polémica historia y lo comprueban a través de un video en el que ella le da un beso y él, aparentemente, se lo limpia. Otro de los motivos que pudo haber provocado la ruptura es que Gerard Piqué estaría pensando en comprar una casa en Miami, Florida, para estar cerca de sus hijos Milan y Sasha, pero Clara Chía no está de acuerdo en cambiar su residencia a otro país o simplemente para quedarse como mera espectadora y ver cómo viaja él cada fin de semana para convivir con ellos. Entre que son peras o manzanas, el fin del noviazgo entre la mediática pareja no ha sido confirmado de manera oficial, pero las versiones seguirán cobrando una mayor fuerza, sobre todo ahora que en los últimos días el ex defensa del FC Barcelona ha sido captado sin ella, incluso, más junto a sus hijos y su mamá.