Zelenski es elegido persona del año por la revista Time





07/12/2022 - 20:12:21

DW.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue elegido por la revista Time como la persona del año y asegura que su éxito "como líder en tiempos de guerra se ha basado en el hecho de que el coraje es contagioso". En su artículo dedicado al líder ucraniano, la revista, que cada año elige a la persona que considera que más ha influido en el mundo, sostiene que no había mucho en la biografía de Zelenski que hiciera predecir su voluntad de ponerse en pie y luchar contra la invasión rusa. En este sentido, apunta que había llegado a la presidencia en 2019 procedente del mundo de las artes, donde había sido comediante y productor de cine, y esta experiencia, lejos de jugar en su contra, resultó ser determinante para convertirse en líder. "Zelenski era adaptable, entrenado para no perder los nervios bajo presión. Sabía cómo leer una multitud y reaccionar ante sus estados de ánimo y expectativas. Ahora su público era el mundo", dice la publicación.

La revista también señala que tras meses minimizando el riesgo de una invasión rusa a gran escala, incluso cuando las agencias de inteligencia estadounidenses le advirtieron que era inminente, Zelenski dio a sus generales la libertad de dirigir el frente de batalla mientras él se enfocaba "en la dimensión de la guerra en la que podría ser más efectivo: persuadir al mundo de que Ucrania debía ganar a toda costa". "Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodimir Zelenski ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas", escribió Edward Felsenthal, editor de Time, para quien la decisión de este año "nunca había estado tan clara". "Por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia -y de la paz-, Volodimir Zelenski y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de Time", añadió la revista neoyorquina.