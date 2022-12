Camacho afirma que casos montados en su contra son para tapar la división interna del Gobierno





07/12/2022 - 18:41:55

En el ingreso a la reunión con el Comité interinstitucional por el censo en la Uagrm, el gobernador Luis Fernando Camacho se refirió a la persecución politica del oficialismo contra su autoridad y demás líderes cruceños, con casos montados como el de una acusación por violación que son para tapar la división interna del gobierno. Sobre la denuncia de violación, criticó que este hecho dataría de hace más de 34 años, cuando él tendría unos 7 años de edad, razón por la cual evitó dar más detalles para no entrar en el juego de mediatizar una denuncia basada en mentiras, características del Movimiento Al Socialismo, señalando personalmente al ministro de Gobierno. Criticó estos actos de revanchismo del gobierno nacional a raíz de los resultados obtenidos en estos 36 días de paro cívico pacífico, enmarcado en el orden constitucional, los cuales están materializados en unos 4 procesos judiciales contra el presidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la Uagrm Vicente Cuéllar y él. Ante ello, Camacho manifestó estar sin temor a nada y siempre al lado del pueblo, en defensa de la línea de la democracia. Con respecto a la denuncia por terrorismo, afirmó que la izquierda lo mejor que sabe hacer es inventar casos y crear cortinas de humo para tapar la división interna del gobierno. Consultado sobre su opinión ante la aprehensión del presidente Perú debido a que quiso cerrar el Congreso, el gobernador cruceño aclaró que ello es una muestra de los regímenes del comunismo o socialismo que no aceptan el sistema democrático, y valoran las pretensiones personales por encima del bien común. Espera que la justicia peruana tenga equilibrio de poderes y le sigan un proceso sin protección al ex mandatario, al contrario de lo que pasa en Bolivia.