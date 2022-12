CC sugiere revisar labor del Procurador por arbitrajes internacionales desastrosos





Los Tiempos.- En la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) sugirieron revisar la labor del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por los "desastrosos" resultados de los arbitrajes internacionales, esto tras el fallo del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Silala. El diputado de CC Carlos Alarcón planteó revisar el trabajo de Chávez porque hay cuestionamientos a la representación que hace del Estado en los litigios internacionales y que hasta ahora lo único que se observa es la pérdida de dinero en los procesos. "(El papel de la Procuraduría) hay que revisar porque son un desastre en todos los arbitrajes (internacionales), (Chávez) es experto en negociar mal y experto en perder arbitrajes, con un daño económico inmenso a Bolivia", declaró Alarcón. Su colega Alberto Astorga observa una ineficiencia total en el trabajo de Chávez; además, que esta autoridad habría señalado que se debe al jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. "En ese contexto, no está haciendo su función de defender los intereses del Estado. Acá se observa que el país no ha ganado ningún juicio internacional desde que está Wilfredo Chávez a la cabeza. Nosotros consideramos que debería dar un paso al costado (...), en el puesto debería estar una persona más preparada, que sí defienda los intereses del Estado", argumentó Astorga. Chávez apareció en un evento el lunes en el Chapare, pese al fallo adverso en el caso Silala, la Procuraduría manifestó que antes de Evo Morales nadie defendía al Estado, pero que ahora supuestamente sí se defienden los intereses del Estado boliviano, antes "estaba a la suerte de los gobiernos entreguistas" de sus recursos, afirmó en su discurso. El diputado Gustavo Aliaga informó en días pasados que el juicio del Silala le costó entre $us 23 a 24 millones a Chile y a Bolivia le costó $us 18 millones. Astorga recordó que el juicio por la salida al mar, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, le costó al país $us 14 millones. En julio, El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano pagar $us 105 millones al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009. En ese mismo mes, el diputado de CC Marcelo Pedrazas señaló que con la pérdida del litigio del BBVA ante el CIADI, la Procuraduría lleva 11 de 11 juicios perdidos y atribuyó la derrota a Chávez y al Gobierno del MAS. Astorga dijo que la responsabilidad de todas las pérdidas de los litigios internacionales es del Gobierno del MAS, Morales y Arce Catacora. El diputado del MAS Sandro Ramírez sostuvo que una vez que la CIJ de La Haya dictó su falló no se puede hacer nada, por lo tanto no es momento de buscar culpables Y lo que queda es buscar consensos para que ambos países no se perjudiquen. "No tenemos que buscar responsables y culpables, pienso yo que deberíamos (...) buscar consensos para no perjudicarnos entre ambos países y hacer un trabajo de coordinación", declaró.