Acusado de corrupción y a punto de ser destituido, el presidente de Perú disolvió el congreso y la oposición denuncia golpe de estado





07/12/2022 - 13:39:52

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, comicios que se efectuarán en nueve meses. La oposición denunció que el mandatario dio un golpe de estado al Congreso para evitar que sea destituido debido a las denuncias de corrupción cometidas en el ejercicio de sus funciones. Castillo dijo que esta decisión la tomó en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, con la finalidad de restablecer el estado de derecho y la democracia. "A cuyo efecto se dictan las siguiente medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses", afirmó. Asimismo, dispuso que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley. Además, decretó el toque de queda nacional a partir de este miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. De igual modo, se declara en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. También precisó que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas, por lo que quien no lo haga "comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley". "La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto, se les dotará de los recursos necesarios", refirió. Destitución en puertas En medio de nuevas y graves denuncias que apuntan directamente al presidente Pedro Castillo en presuntos hechos de corrupción, el pleno del Congreso debió la tarde de este miércoles la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Si se alcanzaba los 87 votos (mínimos) el mandatario debió destituido de inmediato del cargo. Castillo, investigado por el Ministerio Público minimizó las acusaciones en su contra, que fueron en aumento en los últimos días de parte de exfuncionarios como José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y se adelantó de esta manera a la votación agendada para la vacancia presidencial en esta misma fecha. "A horas de debatirse una nueva moción de vacancia (destitución) en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres", había dicho Castillo horas antes. Declaraba un testigo de la corrupción El exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que lleva cerca de dos meses detenido, rendía su testimonio ante el grupo de trabajo. El exfuncionario se encuentra bajo la modalidad de colaboración eficaz en el Ministerio Público, es decir, asumió ya sus responsabilidades en hechos criminales y brinda información sobre distintos casos que involucran a otros burócratas. “(Se entregaban) 50 mil soles mensuales (a Pedro Castillo) para efectos de que mantenga en el cargo a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, estas sumas eran entregadas por Alvarado en nueve oportunidades después de cada Consejo de Ministros, usualmente fines de mes o inicios de mes. 450 mil soles por este concepto”, manifestó Marrufo. En medio de estas declaraciones, durante las preguntas que los diversos congresistas planteaban a Marrufo, el presidente anunció la disolución inconstitucional del Parlamento. El exfuncionario no solo implicó a Castillo, sino también a su hermana, Gloria Castillo Terrones. Sobre ella, detalló que le entregó ocho entregas 60 mil soles, en total, 480 mil. “Tengo pruebas y las suficientes. Ya han sido entregadas al Ministerio Público e insto a que se soliciten (desde el Congreso)”, aseveró durante su exposición. “Estoy recluido, aquí no tengo los audios, las pruebas, ante el pedido de si tengo pruebas: sí, tengo pruebas”, añadió.