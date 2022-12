Crece la lista de gobernaciones en EEUU que prohibirán TikTok por los riesgos de ciberseguridad





07/12/2022 - 08:32:09

Infobae.- Maryland prohibirá que TikTok y algunas otras plataformas con sede en China y Rusia se usen en el poder ejecutivo del estado, anunció el martes el gobernador Larry Hogan, tratando de anular los riesgos de ciberseguridad que presentan dichas plataformas. El gobernador republicano anunció una directriz de ciberseguridad de emergencia para prohibir el uso de las plataformas, alegando que podrían estar implicadas en ciberespionaje, vigilancia gubernamental y recopilación inapropiada de información personal delicada. “Puede que no haya mayor amenaza para nuestra seguridad personal y nuestra seguridad nacional que las vulnerabilidades cibernéticas que sustentan nuestra vida cotidiana”, dijo Hogan en un comunicado. “Para proteger aún más nuestros sistemas, estamos emitiendo esta directriz de emergencia contra actores y organizaciones extranjeras que buscan debilitarnos y dividirnos”. La directriz de Maryland se emitió una semana después de que la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, prohibió a los empleados y contratistas del estado acceder a TikTok en dispositivos estatales, dados sus vínculos con China. Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, pidió el lunes al Departamento de Administración del estado que prohibiera el uso de TikTok en todos los dispositivos estatales que gestiona. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, bloqueó TikTok en los dispositivos electrónicos estatales en agosto de 2020. Las fuerzas armadas de Estados Unidos también han prohibido la aplicación en los dispositivos militares. “Es un riesgo que la mayoría de los gobiernos están comenzando a darse cuenta que no vale la pena correr”, comentó Holden Triplett, cofundador de Trenchcoat Advisors y exfuncionario del FBI que trabajó en Beijing y en contrainteligencia. Aunque se ha debatido mucho sobre si el gobierno chino está recopilando activamente datos de TikTok, Triplett dijo que la aplicación plantea una clara vulnerabilidad. Debido a que ByteDance, propietaria de TikTok, es una empresa china, estaría obligada a cumplir con cualquier posible solicitud de los servicios de seguridad e inteligencia chinos para entregar datos, que podrían incluir la ubicación y los contactos de los empleados, explicó. TikTok ha batallado para detectar anuncios con desinformación sobre las elecciones de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte reciente de la organización sin fines de lucro Global Witness y el equipo de Ciberseguridad para la Democracia de la Universidad de Nueva York. Sin embargo, el portavoz de TikTok, Jamal Brown, dijo que las inquietudes que están dando lugar a los vetos “están fomentadas por desinformación” sobre la compañía. “Siempre estamos encantados de reunirnos con los encargados de formular políticas de los estados para discutir nuestras prácticas de privacidad y seguridad”, señaló Brown. “Estamos decepcionados de que muchas agencias estatales, oficinas y universidades que han estado utilizando TikTok para construir comunidades y conectar con los ciudadanos ya no tendrán acceso a nuestra plataforma”. La directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas, afincada en Los Ángeles, ha dicho que la compañía protege toda la información de los usuarios estadounidenses y que los funcionarios del gobierno chino no tienen acceso a ella.