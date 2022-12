Congreso peruano debate este miércoles tercera moción de destitución presidencial





07/12/2022 - 08:19:37

En medio de nuevas y graves denuncias que apuntan directamente al presidente Pedro Castillo en presuntos hechos de corrupción, el pleno del Congreso debate la tarde de este miércoles la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Si se alcanza los 87 votos (mínimos) el mandatario sería destituido de inmediato del cargo. Se trata de la Moción de Orden del Día 4904, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, la cual fue presentada por el legislador no agrupado Edward Málaga. Dicho documento fue ingresado a trámite de mesa de partes del Parlamento el 29 de noviembre y admitido a debate durante la sesión plenaria del último jueves 1 de diciembre. Los parlamentarios podrán asistir al pleno presencialmente en el Hemiciclo del Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. El presidente del Congreso de la República, José Williams, convocó también para hoy a Junta de Portavoces desde las 12:00 horas en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Castillo niega corrupción El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó en un pronunciamiento transmitido por televisión nacional, que "no es corrupto" y dijo que se defenderá de la moción de destitución presentada en su contra, que debatirá y votará el Congreso este miércoles (07.12.2022) por una presunta "permanente incapacidad moral". "A horas de debatirse una nueva moción de vacancia (destitución) en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres", sostuvo Castillo el martes. El gobernante aseguró que, "a lo largo de los 17 meses de gestión" que lleva, "cierto sector del Parlamento tuvo como único punto de la agenda" destituirlo del cargo, "porque nunca aceptaron los resultados de una elección" que el año pasado le permitió derrotar en segunda vuelta a la líder derechista Keiko Fujimori. Castillo agregó que la tercera moción de destitución que afrontará se basa "en dichos de terceros" y que personajes de su entorno más cercano "abusaron" de su confianza e intentan involucrarlo "sin pruebas" en actos de corrupción.