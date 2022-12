Audio devela corrupción y salpica a un diputado y al hijo del Presidente





07/12/2022 - 06:29:26

Página Siete.- La guerra interna en el MAS tiene más frentes de batalla. Un audio que devela corrupción salpicó ayer al diputado del ala evista Ányelo Céspedes y éste a su vez implicó al hijo del mandatario Luis Arce. Ante ello, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó que se busque relacionar a la familia del jefe de Estado. “Es realmente muy bajo involucrar al Presidente”, aseveró. “Sinceramente soy el único diputado que está sobresaliendo sobre ejecutivos del Estado. Yo tengo muy buenos nexos, yo trabajo directamente con el Procurador. Un telefonazo al procurador general, que es Wilfredo (Chávez), lo hacemos zapatear”, le responde en un audio presuntamente Céspedes a Jhonny Bowles, exgerente de Emacruz que aboga por la exalcaldesa Angélica Sosa, encarcelada en el penal de Palmasola, según una denuncia de DTV. Ante la revelación, el procurador Chávez puso en duda ayer la autenticidad del audio y dijo: “No obedezco a ningún telefonazo. Reitero, eso tiene que dar curso a una investigación y ver a qué tipo (penal) se adecuaría: la autenticidad del audio, que este no esté editado”, de acuerdo al mismo canal de televisión. Al referirse a Bowles, Céspedes lo involucró con la familia del Presidente. “El que presentó ese audio es el señor Bowles, un corrupto que está denunciado y con mandamiento de aprehensión, amigo personal del hijo del presidente del Estado”, precisó. Gobierno califica de “bajeza” La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó anoche las afirmaciones del diputado masista Céspedes que involucraron al hijo del presidente, Luis Arce, y las calificó de “acusaciones temerarias”. “Creo que es realmente muy bajo involucrar al Presidente para responder ante este audio e involucrar a su familia, por lo tanto, nosotros como Gobierno nacional rechazamos categóricamente esta intención forzosa, (que busca) señalar a nuestro Presidente”, aseveró la ministra. Prada negó que el hijo de Arce tenga alguna relación con Bowles. “Lamentamos que la atención referida a la denuncia y al audio (contra Céspedes) se pretenda desviar llevándolo a un tema de involucrar al Presidente, mintiendo, y a su familia, lo cual, por supuesto, jamás compartiremos”, puntualizó. El 8 de septiembre, el expresidente Evo Morales citó también al hijo del mandatario, Luis Marcelo Arce Mosqueira, en presuntos “casos irregulares”. Ofrece servicios En el registro digital atribuido al diputado Céspedes, del MAS, se le escucha presuntamente ofrecer sus servicios como legislador para intervenir en el caso de la exalcaldesa Sosa, investigada por el caso Prestín, a cambio de 200.000 dólares. Sosa interviene desde Palmasola por teléfono. “Querido Ányelo, tantos años, cómo está usted, querido diputado (Céspedes)”, le pregunta Sosa y Ányelo responde: “Bien, bien, aquí, mire, usted sabe que esto es mediático pues, ¿no? Usted sabe que yo le puedo dar una mano, siempre la doy, como en su momento. Usted sabe”. Unos segundos después, reanudan el diálogo Bowles y Céspedes, el segundo le informa que en su condición de diputado puede pedir informes a la Corte y a partir de eso se haría cargo del tema (Sosa). Bowles pregunta: “¿Vos tenés en la Contraloría algo?”. Céspedes contesta: “Todo, donde tú quieras”. Bowles insiste que se debe pedir un informe y el diputado indica: “20 banderas son 20.000 dólares. Por unas 200 banderas dile”. Al final quedan en “150 pa nadie”, de acuerdo con el audio atribuido al diputado Céspedes. Admite audio y contraataca Céspedes dio ayer una rueda de prensa donde admitió la existencia del audio que según él es de hace dos años, pero que fue “editado” y “manipulado”. “Ese audio es editado y manipulado con el único pretexto de querer dañar mi imagen, porque todavía hay diputados que somos leales a este proceso de cambio y así nos quieren callar la voz”, sostuvo Céspedes en su defensa, no obstante, no negó contactos con el Procurador. Céspedes anticipó que la próxima semana demostrará quién es Bowles. “Como diputado tengo información de último momento, sabemos que hubo una reunión de alto nivel entre el presidente (Arce), el Fiscal General (Juan Lanchipa) y el medio comunicación (DTV) ¿Para qué? Para perseguir a diputados y senadores que somos evistas”, dijo el asambleísta. La ministra Prada rechazó enfáticamente que haya existido tal reunión. Piden que sea investigado Los diputados Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), y Rolando Cuéllar, del ala renovadora del MAS, pidieron que Céspedes sea investigado. “El mecanismo dentro de la Asamblea es la Comisión de Ética”, señaló Alarcón. Cuéllar planteó que la Fiscalía inicie de oficio la indagación. “El Ministerio Público debe abrir una investigación de oficio, luego remitirlo a la Comisión de Ética para que sea suspendido y así se defienda”, remarcó.