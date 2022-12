Un nuevo récord para Dahmer, el éxito del año de Netflix





06/12/2022 - 19:57:46

Dahmer lo hizo de nuevo. La ficción que relata la historia del asesino caníbal Jeffrey Dahmer alcanzó las 1,000 millones de horas de visualización en Netflix sumándose así al prestigiosa lista que lidera El juego del calamar y la cuarta temporada de Stranger Things, de acuerdo a datos proporcionados por Netflix al sitio Decider. Incluso logró formar parte del TOP 10 mundial de la plataforma durante 7 semanas y pudo posicionarse en ese lugar en 92 países (la plataforma opera en total en 190 naciones en todo el mundo). Ryan Murphy, creador de esta ficción, es uno de los showrunners más talentosos de los últimos años y este año decidió contar esta historia sobre Dahmer para quien eligió uno de sus actores fetiches, Evan Peters que formó parte de casi todas las temporadas de otra de sus grandes obras como American Horror Story. Jeffrey Dahmer es considerado uno de los asesinos más cruentos de la historia de los Estados Unidos por la crueldad de sus actos. Llamado también el carnicero de Milwakee, Dahmer abusaba sexualmente de sus víctimas para luego asesinarlas, mutilarlas y cometer actos de canibalismo. Fue el responsable de la muerte de 17 adolescentes entre finales de los 70 y principios de los 90. La serie fue pensada como una historia antológica pero según trascendió desde la productora de Murphy estarían preparando dos nuevas temporadas que relatarán el horror de otros asesinos de quienes aun no se conocen sus nombres. “Dos figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”, publicó Netflix desde su cuenta de Twitter cuando anunció la continuación de este formato. Dahmer: Monstruo, La historia de Jeffrey Dahmer también logró arrojar buenos números según información de la consultora Nielsen. Luego de la séptima semana desde su estreno, la ficción llegó a convertirse en la serie más vista en streaming en Estados Unidos, luego de haber permanecido en el puesto número 1 durante tres semanas consecutivas. Cabe aclarar que la plataforma no mide las veces que el contenido se vuelve a ver o si el usuario terminó de ver la serie en su totalidad. Murphy también estrenó este año otra serie super exitosa en la plataforma como fue The Watcher. En relación a ambas ficciones, Bela Bajaria, directora de TV global de la plataforma se expresó de la siguiente manera en un comunicado: “El público no puede dejar de ver ‘Monster’ y ‘Vigilante’. El equipo creativo estas series son narradores magistrales que han cautivado al público de todo el mundo. La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la distintiva voz original de Ryan, que creó sensaciones culturales y estamos encantados de seguir contando historias en los universos de las dos series”. Así confirmaba que la relación laboral entre Murphy y Netflix continuará por más tiempo.