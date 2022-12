Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial Qatar 2022





06/12/2022 - 19:39:18

Tras una fase de grupos que quedó marcada por los batacazos, como las eliminaciones prematuras de dos campeones como Alemania y Uruguay, y las salidas de Bélgica, Dinamarca y Serbia, equipos que aspiraban a mucho más, el cuadro de octavos también dejó grandes actuaciones de algunos candidatos y nuevas sorpresas. Los octavos de final se abrieron este sábado con la victoria 3-1 de Países Bajos sobre los Estados Unidos en el Estadio Khalifa, en Doha. La actividad continuó más tarde con la victoria 2-1 de Argentina sobre Australia, en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayan. En el primer turno del domingo, Francia no dejó dudas y con una gran actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles, venció 3-1 a Polonia en el Estadio Al Thumama de la capital qatarí. Por la tarde, luego de un comienzo favorable para los africanos, Inglaterra no dejó dudas y batió 3-0 a Senegal, en el Estadio Al Bayt, en Jor. En ese mismo escenario los británicos se cruzarán contra los galos el sábado 10 por cuartos de final. El lunes comenzó con el primer mano a mano en alcanzar el tiempo extra y fue Croacia quien logró el pase por 3 a 1 en los penales luego de igualar 1-1 con Japón en los 120 minutos. Y Brasil confirmó su candidatura al título al golear 4 a 1 a Corea del Sur para concluir la jornada en el Estadio 974. La gran sorpresa de este martes la dio Marruecos que venció en los penales a España luego del 0-0 en los 120 minutos. Luego, Portugal aplastó 6-1 a Suiza, en el estadio Lusail, y su entrenador, Fernando Santos sentó en el banco de los suplentes a Cristiano Ronaldo. Cuartos de final Croacia vs. Brasil - viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio Education City (DSports y TV Pública). Países Bajos vs. Argentina - viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TyC Sports y TV Pública). Francia vs. Inglaterra - sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports). Marruecos vs. Portugal - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama, Doha (DSports y TyC Sports).