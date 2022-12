Gobierno advierte que no tolerará avasallamientos, exige a la Justicia celeridad para sancionar a los responsables





06/12/2022 - 19:19:17

El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, coincidieron en afirmar que el Gobierno no tolerará avasallamientos de tierras y exigieron a los operadores de justicia celeridad en las investigaciones y sanciones contra los responsables de este delito. “No permitiremos desde el Gobierno que se avasallen tierras, propiedades privadas, del Estado o tierras fiscales, porque en Bolivia está penado con cárcel y no lo toleraremos. Exigimos a jueces, fiscales y Policía que investiguen, se aprehenda a quienes fueran sindicados y se procese en el marco de la normativa legal”, demandó Guerrero. La posición del Gobierno surgió ante denuncias de avasallamiento de tierras en una propiedad en Guarayos, en Santa Cruz. La Fiscalía formó una comisión especial para investigar, en tanto que la Policía informó que ya se tiene identificados a los posibles responsables. Otro hecho similar se denunció en el Centro Turístico Kim, en la Unidad de Conservación Parque Lomas de Arena. Núñez explicó que el INRA en caso de avasallamientos en manchas urbanas no tiene competencia, porque son los gobiernos municipales los que deben hacerse cargo. “Si son avasallamientos en parques nacionales, las competencias las tiene el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap); y si son áreas forestales, la autoridad competente es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)”, indicó. Guerrero demandó que las investigaciones y sanciones contra los avasalladores o traficantes de tierras se realicen sin estigmatizar a organizaciones sociales. “Se debe garantizar la seguridad jurídica de la propiedad agraria, el cumplimiento de la función económica social de la tierra, la tierra es para quien la trabaja y la produce. Aquí no hay ningún compromiso para que alguna gente se quede, el Gobierno cumple la noma y si hay que aplicar con todo rigor las sanciones, se lo hará”, insistió Guerrero. El Gobierno formó el Gabinete de Tierras para concluir el proceso de saneamiento, impulsar la distribución de tierras y ver los conflictos. Se tiene datos de 208 casos de avasallamientos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando.