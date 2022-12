La ONU advierte: El hombre está en guerra con la naturaleza





06/12/2022 - 19:15:53

La directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, considera que la humanidad está "en guerra con la naturaleza" y que debemos "hacer las paces". "Acabamos de dar la bienvenida al miembro número 8.000 millones de la raza humana en este planeta. Se trata del maravilloso nacimiento de un bebé. Pero debemos entender que cuanta más población haya, más someteremos a la Tierra a una fuerte presión", dijo Andersen, citada por el diario The Guardian. "En lo que se refiere a la biodiversidad, estamos en guerra con la naturaleza. Necesitamos hacer las paces con la naturaleza, porque la naturaleza es lo que sustenta todo en la Tierra", urgió. Los jinetes del apocalipsis de la biodiversidad Este miércoles arranca en la ciudad canadiense de Montreal la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15), donde se buscará consensuar un acuerdo mundial para proteger la biodiversidad del planeta. Según la jefa del PNUMA, el texto final de cualquier acuerdo debe abordar "los cinco jinetes del apocalipsis de la biodiversidad": cambio de uso de la tierra; sobreexplotación; contaminación; la crisis climática y la propagación de especies invasoras. Se espera que más de 10.000 personas, incluidas las autoridades de decenas de países, participen en la Cop15, que se prolongará hasta el 19 de diciembre. Entre los objetivos preliminares incluidos en el marco global de biodiversidad figura la propuesta para proteger el 30 % de tierra y del mar.



Rendición de cuentas Hasta el momento, los gobiernos no han cumplido en su totalidad con los objetivos de biodiversidad de la ONU y Andersen considera vital la articulación de un mecanismo adecuado de rendición de cuentas, similar a las contribuciones determinadas a nivel nacional que los países hacen para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si el mundo quiere cumplir con sus compromisos. "Este es nuestro tercer intento [para acordar objetivos de biodiversidad]", recordó la funcionaria. "Ahora estamos en una trayectoria de pérdida de uno de los ocho millones de especies en este planeta. Claramente, esa no es la trayectoria que queremos seguir. Necesitamos cambiar las acciones que debemos tomar como seres humanos: necesitamos comer y vivir de una manera que sea positiva para la naturaleza", concluyó.