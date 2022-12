En juzgado de La Paz acusan a Camacho de violación cuando tenía 10 años





El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, suma un nuevo proceso. En las últimas horas se dio a conocer que un hombre de iniciales J.G.M.A. presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de La Paz, en contra de la autoridad cruceña, por el presunto delito de violación, informa El Deber. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido en 1987, en el domicilio de Camacho, ubicado en el barrio Ramafa, cuando la presunta víctima tenía cinco años de edad y el sindicado 10 años. Desde la ciudad de El Alto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la existencia de dicha denuncia y ofreció todo el apoyo necesario que requiera la supuesta víctima para llevar adelante el proceso. Al respecto, Camacho recurrió a las redes sociales para desmentir la grave acusación, a la que se refiere como “hechos que nunca ocurrieron”. Además, afirmó que no hablará públicamente del tema para no mediatizar esta “calumnia”, pero dijo que se defenderá por la vía judicial, para desvirtuar este “nuevo montaje”. “Desde hace unos días venimos denunciando que, después del paro, la persecución política se ha incrementado y que se preparan violentos operativos contra los líderes de Santa Cruz, pero esta denuncia que apareció hoy (martes) ya llega a extremos que rechazo tajantemente”, expresó el gobernador a través de sus cuentas oficiales. Según la denuncia, la presunta víctima era vecina de Camacho. “Aun cuando sabemos que el Poder Judicial está completamente copado y al servicio del poder político, comunico a los cruceños y a la gente que me dio su confianza para desempeñarme como gobernador, que haré todos los esfuerzos necesarios para que se imponga la verdad”, finalizó Camacho.