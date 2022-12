La Paz rompe récords históricos al elevarse el consumo de agua día hasta los 270.000 metros cúbicos





06/12/2022 - 18:31:13

El consumo de agua potable en la ciudad de La Paz superó récords históricos y llegó hasta 270.000 metros cúbicos diarios, por lo que es necesario que la población haga un uso eficiente de este recurso, informó la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Karina Ordoñez. “Los días sábado y domingo los consumos son altísimos, hemos llegado a récord históricos en consumos, este año el 5 de noviembre llegó a 260.000 metros cúbicos en un solo día y el 22 de noviembre superamos los 270.000 metros cúbicos”, explicó sobre la situación en La Paz, en medio de disminución de las reservas del recurso hídrico. En el caso de La Paz, el consumo promedio día actual es de 220.000 metros cúbicos. Desde mayo las operadoras de agua del país, entre ellas de La Paz, ejecutan acciones de contingencia para enfrentar la sequía, pero también, “desde hace años”, se trabaja en proyectos estructurales para generar nuevas fuentes de agua. Sin embargo, la directora de la AAPS enfatizó que lo más importante es la conciencia de la población en el uso eficiente de agua, “porque no habrá represa que aguante cuando el uso es indiscriminado y elevado”. Si en un día consumimos 50.000 metros cúbicos extras, se genera un desface y afecta en el largo plazo el suministro del recurso hídrico. “Por más esfuerzos que se hagan si no hay conciencia de un uso eficiente del agua no podremos satisfacer la demanda”, advirtió. En la actualidad, las 10 represas de agua de La Paz cuentan con 25 millones de metros cúbicos de agua que podrán abastecer a la población hasta los primeros meses de 2023. La Paz es uno de los departamentos que depende de la época de lluvia y nevadas. El departamento de La Paz enfrenta un déficit de lluvias que ha provocado la disminución de los niveles de agua en las represas.