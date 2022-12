Diputado Arce a viceministro Torrico: Siento vergüenza de usted, hoy se prostituye por una pega y ataca a Evo





06/12/2022 - 18:17:12

Página Siete.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce se dirigió este martes al viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, y le dijo que siente vergüenza de él, porque dice ser “evista”, pero por una “pega” ahora “se prostituye” y ataca a Evo Morales. “Compañero (Gustavo) Torrico, he sentido vergüenza de usted, sabe por qué, porque usted nos ha venido a buscar y qué nos ha dicho: que usted es evista y que no está de acuerdo con muchas cosas de lo que hace Luis Arce Catacora, nos ha buscado, yo me he reunido por ahí, lo he llamado algunas veces y hoy se ha prostituido por una pega”, aseveró el legislador oficialista en conferencia de prensa. Continuó y le dijo que no es posible que por una “pega”, por ocupar el cargo de viceministro, ahora esté “atacando” a Morales, a quien le costó demasiado construir el “proceso de cambio”. “Así de sencillo y hay que decirlo, las cosas como son, (Torrico) se prostituye por una pega y por defender su pega hoy habla mal de Evo Morales, cuando él venía y nos decía que no estaba de acuerdo con muchas cosas. Le tenía mucho respecto a usted, si es revolucionario, me avergüenzo de haber conocido a un revolucionario como usted”, manifestó Arce. En días pasados, el viceministro Torrico negó que la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral sea un “error histórico” como hizo conocer el jefe de su partido, Morales. Incluso justificó el actuar del presidente Arce y dijo que la norma promulgada fue una “ventana de salida” para el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que se estaba “ahogando” en un conflicto que, en su criterio, ya no tenía salida.