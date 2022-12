Gobierno reprocha que cívicos argumenten persecución política para evadir responsabilidad por la violencia





06/12/2022 - 18:13:13

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este martes que los promotores del paro cívico en Santa Cruz no pueden alegar que existe una “persecución política” sólo para evadir responsabilidades por la violencia que se desencadenó durante los 36 días de paro en esa región del país. La autoridad instó a dejar que el Ministerio Público cumpla con las investigaciones para determinar si existe o no responsabilidad de acuerdo a las denuncias que presentaron diversas organizaciones. “Creo que lo más fácil de mencionar cuando uno quiere evadir responsabilidades es señalar aquello, persecución política, y eso ya corresponderá en la instancia que tiene que hacer, estamos hablando de las denuncias que han sido presentadas ante el Ministerio Público, y bueno, el Ministerio Público deberá seguir con el trabajo (de investigación)", señaló la viceministra, en contacto con los medios de prensa en la presidencial Casa Grande del Pueblo. La viceministra de Comunicación señala que es necesaria una evaluación de las consecuencias del paro cívico que además de causar una pérdida de más de $us 1.200 millones, causaron daños en la sociedad. Explicó que tras las denuncias presentadas corresponde que exista una investigación y que los denunciados se defiendan. “Existieron vulneraciones de derechos humanos, como fue la agresión por parte de un subgobernador (de la provincia Ñuflo de Chávez) a mujeres ayoreas, actos vandálicos, tomas, saqueos, quemas de predios de organizaciones sociales. Si se presentan denuncias corresponde que las mismas sean investigadas y arrojen si hubo responsabilidades o no”, indicó.