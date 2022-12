Diputado Céspedes sobre audio: Hubo reunión entre Arce, Lanchipa y DTV para perseguir a evistas





06/12/2022 - 17:57:19

Página Siete.- Sobre el audio atribuido al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ányelo Céspedes, que lo relaciona con el supuesto ofrecimiento de sus servicios para intervenir en el caso de Angélica Sosa, aseguró este martes que la acusación salió tras una reunión de “alto nivel” entre el presidente Luis Arce, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y el canal televisivo DTV. “La siguiente semana voy a demostrar no sólo con fotos, sino con autoridades de alto nivel. Averigüen quién es Cristian Bowles, para que se den cuenta. Como diputado tengo información de último momento, sabemos que hubo una reunión de alto nivel entre el presidente (Luis Arce), el fiscal general (Juan Lanchipa) y el medio comunicación (DTV) ¿Para qué? Para perseguir a diputados y senadores que somos evistas”, aseguró Céspedes en conferencia de prensa. Desde su criterio, el Gobierno inició una persecución de todos los que son leales a Evo Morales y, pese a ello, dijo no tener miedo a que le relacionen con el expresidente. “Soy leal a Evo Morales y si me tienen que decir evista, con gusto. Evo Morales fue quien embelleció este pueblo”, recalcó. En el audio, que se hizo público en las últimas horas, Céspedes presuntamente ofrece sus servicios como legislador para intervenir en el caso de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, a cambio de 200.000 dólares. En el mismo, el parlamentario aseguró tener “buenos nexos” con el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Este martes, Céspedes indicó que con el material quieren “mellar su dignidad y su honra” y que se trata de un audio “editado y manipulado”, que data de hace dos años. “Resulta que el que el que presentó ese audio es Cristian Bowles, un corrupto que está con mandamiento de aprehensión por un caso de ABT, amigo personal del hijo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (Luis Arce). Hemos recibido también hace dos años, por eso me sorprende que recién salga”, informó. “Querían que me retire de esa denuncia de la ABT, tengo acá y me lo guardé, donde el periodista (Junior Arias) que saca esto me dice: ‘Hermano, tengo un audio tuyo con Angélica Sosa y Cristian Bowles de 200 banderas’. Imagínense, de hace dos años”, continuó, luego de mostrar algunas fotocopias. Al respecto se manifestó también esta jornada la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien dijo que el Primer Mandatario está concentrado en trabajar y que puede asegurar que no se dio la supuesta reunión entre Arce, Lanchipa y DTV. “Bueno, no tengo conocimiento de aquello, el presidente Luis Arce está trabajando y haciendo gestión, tiene varios temas a desarrollar (....). Cada denuncia que se presenta, se lo tiene que hacer en el marco que tiene ser y debe ser sustentada. Tengo entendido que hay denuncias contra el diputado y tendrá que responder por aquello. Nosotros tenemos un trabajo responsable y puedo decirles que aquello no ha ocurrido”, aseveró la autoridad.