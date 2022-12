Bolivia destaca récord de exportaciones por $us 11.632 millones en cita del Mercosur





06/12/2022 - 17:53:54

En la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur y Cumbre de Presidentes, que se celebra en Montevideo, Uruguay, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, destacó este martes el récord de $us 11.632 millones en exportaciones registradas entre los meses de enero y octubre de este 2022. “De enero a octubre de 2022, Bolivia ha alcanzado un récord histórico en sus exportaciones con 11.632 millones de dólares, un crecimiento del 29 por ciento en relación al año pasado”, indicó Mayta durante su intervención en el plenario del organismo subregional. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta que el incremento es de $us 2.588 millones, con relación a las ventas registradas entre enero y octubre de 2021 cuando alcanzaron a $us 9.045 millones. El informe refiere que, a octubre 2022, las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a 11.572,7 millones de dólares, cifra mayor en $us 2.609,7 millones a la registrada en similar periodo de 2021, cuando se alcanzó $us 8.963,1 millones, lo que representa un incremento de 29,1%. Este comportamiento se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 92,7%; extracción de hidrocarburos en 34,9%; extracción de minerales en 15,2% e industria manufacturera en 28,5%. Los productos que destacan, por su variación positiva respecto a similar periodo del año anterior, en las exportaciones de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, están las semillas y habas de soya en 832,9%, castaña en 27,6%, bananas en 33,0% y semillas de sésamo (ajonjolí́) en 3,9%. En el periodo analizado, las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos muestran una recuperación paulatina, que se explica por el crecimiento de 36,3% de la venta de gas natural. Por su parte, el incremento en las exportaciones de productos provenientes de la extracción de minerales responde a las variaciones positivas registradas del mineral de zinc en 38,4% y mineral de plomo en 2,3% en comparación a similar periodo de 2021. Mayta destacó que, del total de las exportaciones bolivianas, el 28% fue orientadas a los países que integran el Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. “Las exportaciones bolivianas al Mercosur corresponde básicamente a gas natural y algunos productos como el banano”, refirió el canciller boliviano. También resaltó el récord en las importaciones con $us 10.807 millones, de los cuales el 30% proviene del Mercosur y corresponde a “bienes industriales”. En este 2022, el Gobierno boliviano prevé superar los $us 13.000 millones en exportaciones y con ello marcar un nuevo hito en sus ventas al mundo después del registrado en 2014 cuando se alcanzó a $us 13.034 millones. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En función de que el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros Estados miembros de Asociación Latinoamericana de Integración, Venezuela se constituyó en el primer estado latinoamericano en adherir al tratado constitutivo, en 2006, y más recientemente Bolivia, en 2015. El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur ya fue firmado por la totalidad de los Estados partes en 2015. Los congresos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país que fue suspendido de este bloque) aprobaron el ingreso de Bolivia. Sólo resta que lo haga el Congreso de Brasil. ABI