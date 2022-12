Este dinosaurio recién descubierto parece un ganso de pesadilla





Los paleontólogos descubrieron un dinosaurio carnívoro de 71 millones de años en el sur de Mongolia que creen que tenía un cuerpo construido para nadar y bucear en busca de presas. Aunque se parece mucho a un pájaro moderno, en realidad es un dinosaurio no aviar, lo que significa que es probable que sea un ejemplo de evolución convergente, un fenómeno en el que criaturas no relacionadas desarrollan rasgos similares. El dinosaurio se llama Natovenator polydontus, o “cazador nadador con muchos dientes”. Análisis recientes de sus restos fosilizados indican que el animal era bípedo y construido para bucear. Una descripción completa del animal recién descubierto se publica en Communications Biology. “Encontrar dinosaurios semiacuáticos significa que la diversidad ecológica era muy alta en los dinosaurios”, escribió Yuong-Nam Lee, paleontólogo de la Universidad Nacional de Seúl y autor principal del estudio, en un correo electrónico a Gizmodo. “Más de 30 linajes diferentes de tetrápodos han invadido de forma independiente los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué no para los dinosaurios? Además de sus muchos dientes, N. polydontus tenía un cuerpo esbelto y un cuello largo. Desde la grupa, el dinosaurio extinto puede haberse parecido mucho a un ganso o un cormorán, un ave buceadora moderna, pero tenía una cola larga. El esqueleto está incompleto: los investigadores encontraron el cráneo, la columna vertebral, una extremidad anterior y algunas de las dos extremidades posteriores, pero la morfología del animal podría deducirse de los restos encontrados. “El ángulo entre cada eje de la costilla y su vértebra articulada asociada es muy bajo, como muchas aves buceadoras, pero en contraste con los terópodos terrestres”, dijo Lee. “Ciertas aves buceadoras existentes, como los álcidos y los falacrocorácidos, también tienen costillas que se extienden hacia atrás. En estos animales, las costillas orientadas hacia atrás ayudan a nadar haciendo que el cuerpo sea más aerodinámico.

El equipo de Lee espera poder encontrar el contenido del estómago del ave para aprender más sobre su dieta. Ese tipo de descubrimiento no carece de precedentes; el año pasado, los paleontólogos encontraron el equivalente marino fosilizado de un turducken en la Alemania moderna. También el año pasado, un equipo diferente compuesto por muchos de los mismos investigadores detrás del nuevo artículo anunció el descubrimiento de un anquilosaurio acorazado de la misma región de Mongolia. Postularon que los anquilosaurios pueden haber cavado trincheras defensivas cuando se vieron amenazados, al igual que los lagartos cornudos modernos. Será necesario encontrar más fósiles para probar mejor estas ideas, pero en conjunto, los fósiles muestran el dinamismo de la biodiversidad en el Cretácico.