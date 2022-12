Gobierno apunta a promover mecanismos anticorrupción en el sector privado





06/12/2022 - 09:56:10

El Ejecutivo trabaja para que las empresas privadas generen mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, porque si hay un hecho de corrupción pública “está asociado a un mal procedimiento en una entidad privada”, explicó la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos. Esta acción se enmarca en la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción. “No hay solo corrupción en instancias públicas, eso se ha reconocido en Naciones Unidas y en todos los países que hemos suscrito los convenios de lucha contra la corrupción”, explicó a la estatal Bolivia Tv. A partir de la Ley 1390, promulgada por el presidente Luis Arce, se está empezando a extender los esfuerzos de lucha contra este flagelo en las entidades privadas. La iniciativa apunta a “mecanismos de control en las organizaciones privadas, lo que quiere decir que si hay un hecho de corrupción en una institución pública, normalmente esto está asociado a un mal procedimiento en una entidad privada, eso normalmente no se trasluce, no se habla, no se dice”, explicó. No dio mayores detalles, pero insistió en “lo importante que sería en las entidades privadas se genere estos mecanismos de prevención, de control y de lucha, mecanismos efectivos de denuncia y de investigación”. De la iniciativa se habló en vista a este 9 de diciembre, cuando se recordará el Día Internacional contra la Corrupción. Para ese día, el Gobierno prepara el Rally Anticorrupción en las líneas del teleférico Naranja y Rojo, para informar a la población de los avances y logros en esta materia.