Revelan planes de revocar a Arce y Evo dice que hay despidos a leales





06/12/2022 - 07:06:50

El Deber.- La división en el partido azul parece irremediable. Los bloques de ‘renovadores’ y ‘evistas’ continúan acusándose entre sí de golpismo y divisionismo. Luego que el presidente Luis Arce denunciara que desde su mismo partido promueven acortar su mandato, los legisladores afines al jefe de Estado revelaron que circulan, en redes sociales y al interior del MAS, propuestas de revocar al binomio masista. Entre tanto, Evo Morales denunció que hay despidos a los ‘evistas’ que trabajan en el Ejecutivo y que le pasan información. “En el interior del instrumento político ya se está diciendo que Lucho Arce ya debe irse el 2023. Eso es una gran preocupación, eso es lo que hizo conocer el presidente y eso ya determinará el pueblo boliviano si es que lo acepta. Nosotros obedecemos lo que dice el pueblo, no a una fracción de un partido o de un comité cívico”, sostuvo el senador Felix Ajpi, quien formó parte del grupo de legisladores que viabilizó la ley del censo, pero que no se identifica como ‘renovador’. Para el parlamentario del MAS no solo los líderes opositores intentan revocar a Arce y Choquehuanca, sino sus propios compañeros a quienes llamó “cobardes” por lanzar estas propuestas desde el anonimato. “Es difícil trabajar con cobardes que solo se mantienen en el anonimato. De profesional, siempre he recibido anonimatos de recortes de periódicos, cartitas sin firmas y lo mismo está apareciendo en las redes sociales. Dicen que ya está concluyendo la etapa de Luis Arce, ya está concluyendo la etapa de los renovadores y otros dicen que este es el final del masismo. Ustedes pueden sacar conclusiones, cuando dicen masismo proviene de la derecha que es oponente ideológicamente a nosotros y cuando dicen ‘etapa final de los renovadores’ eso es estrictamente interno del MAS”, sostuvo Ajpi. La senadora Virginia Velasco insistió que se debe garantizar la gobernabilidad de Arce, pese a los intentos de desestabilización de sus propios compañeros. Ante la consulta si dentro del MAS se habla de un revocatorio al mandato de Arce, la parlamentaria dijo que “se escuchan varios comentarios, algunos de manera constante y continua de manera interna, pero yo creo que el pueblo es sabio, el pueblo dio el voto y eso se tiene que respetar”. Según el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral, la revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional que se habilita a la mitad de gestión de una autoridad y la población decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto. Mientras, el jefe de bancada nacional del MAS, Andrés Flores, aseguró que un tercero le informó que el exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, sugirió que el mandato de Luis Arce solamente durará hasta mayo de 2023, cuando cumpla media gestión en el Ejecutivo. Respuesta de los ‘evistas’



Luego que Arce denunciara que algunos compañeros del MAS quieren verlo fracasar y lo llaman traidor a su partido, el líder oficialista no dudó en responder y recordó que organizó la Marcha por la Patria para defender al Gobierno, incluso reveló que la última movilización contra el paro fue cancelada de forma “sospechosa para después pactar con la derecha” en el Legislativo. “El verdadero factor de desestabilización que conspira contra el hermano presidente @LuchoXBolivia y nuestro proceso de cambio es el oportunismo que transó con el golpismo. Ahora, los operadores y representantes del pacto de la impunidad se unen para atacar al MAS-IPSP”, escribió el cocalero desde sus redes sociales. En su programa transmitido por Kawsachun Coca, Morales también dijo que existe un plan para culparlo por el fallo de La Haya y señaló que militantes “leales” se comunicaron con él para alertarle de la campaña en su contra. “Hay gente muy sana. Usan otras fuentes, usan teléfonos de sus familiares para comunicarme. Estoy informado. Solo quiero decirles que se cuiden, que aguanten y ojalá que no se den cuenta que es masista. Lamento mucho que ahora hay una masacre blanca al evista y masista, ellos aguantan como sea y sacan información”, dijo Morales. Por su parte, el procurador Wilfredo Chávez indicó que no faltarán voces que busquen desprestigiar todo lo que hace y dice Morales, pero pidió no caer en lo que dice la “derecha”. Asimismo, manifestó que el cargo que ocupa se lo debe al expresidente porque fue quien creó la institución estatal y “gracias a él” Bolivia tiene una defensa del Estado. Para reafirmar la unidad del oficialismo, para el domingo 18 de diciembre se convocó a una multitudinaria concentración.