Mariaca dice que jueces de otras regiones declinaron competencia y el proceso por el paro está en Santa Cruz





05/12/2022 - 20:13:16

Página Siete.- El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este lunes que los jueces cautelares de La Paz y Sucre respectivamente, han declinado competencias para llevar el proceso contra los líderes cívicos por el tema del paro indefinido, por lo que el caso está en Santa Cruz a la espera de subsanar el control jurisdiccional. “Y siguiendo la información que ha brindado nuestro fiscal general del Estado en su momento, son procesos los cuales ya se iniciaron en su momento, que ya tenían un control jurisdiccional, sin embargo, los mismos jueces, tanto en Sucre como en el departamento de La Paz, han decidido declinar competencias. Es en ese entendido de que ha llegado a la Fiscalía departamental de Santa Cruz, a través de una cooperación, el cuaderno de investigación”, explicó Mariaca. En horas de la mañana, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público unificó en un solo caso los procesos penales que se interpusieron contra el presidente del Comité Cívico cruceño Rómulo Calvo; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por los hechos irregulares durante el paro en Santa Cruz. Y aseguró que el caso radicará en la ciudad de La Paz. Sin embargo, Mariaca mencionó que ahora el caso aún no tiene el control jurisdiccional respectivo, debido a que jueces de otras regiones declinaron su competencia. Dijo que, por esa razón, se derivó el cuaderno de investigación de este caso a la Fiscalía de Santa Cruz. Acotó que para evitar vicios de nulidad debe subsanarse antes el tema del control jurisdiccional, por lo que se aguarda que un juez de Santa Cruz tome conocimiento de este tema y dé paso al inicio de las investigaciones. “Me informa el fiscal asignado al caso de que se tendría un pequeño problema con relación al control jurisdiccional, puesto de que no se tendría conocimiento todavía a través de un juez cautelar, por eso es que, para evitar vicios de nulidad en cualquiera de las actuaciones, se está subsanando dicha observación a objeto de tener un control jurisdiccional también en Santa Cruz”, manifestó. De no subsanarse ese detalle, el fiscal señaló que las actuaciones investigativas que se realicen podrían ser pasibles de nulidad. Calvo, Camacho y Cuellar fueron denunciados por los hechos de violencia y los perjuicios generados por el paro indefinido. Los acusados responsabilizaron al gobierno por incitar a la violencia con conformación de grupos de choque para romper el paro y el cerco a Santa Cruz que realizaron diferentes sectores sociales. Los delitos se juzgan en el lugar del hecho El analista jurídico Israel Quino explicó que los delitos que se investigan se juzgan en el lugar del hecho, en este caso, corresponde que se lleve en la jurisdicción de Santa Cruz. “Los delitos se juzgan en el lugar donde se los cometió (excepto los de terrorismo [DS138/2009] y sujeto a debate) Los casos denunciados por el paro de 36 días en Santa Cruz, sea por conexitud (SCP 132/2017-S2) o acumulación de causas, corresponden a la jurisdicción de ese departamento”, posteó Quino en sus redes sociales.