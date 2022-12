Jeanine Añez será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA





05/12/2022 - 20:06:10

La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz rechazó este lunes el recurso de amparo constitucional presentado por la expresidenta Jeanine Añez en el caso EBA. El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que se abre la vía para que la exmandataria sea procesada en la vía ordinaria no sólo en este caso, sino en otras acusaciones más, informa Brújula Digital. La defensa de Añez presentó un amparo constitucional para que la exmandataria sea procesada a través de un juicio de responsabilidades y no en la justicia ordinaria como determinó a mediados de octubre, el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón. Añez es procesada por la denuncia de presunta designación irregular de una autoridad de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) cuando era presidenta en transición, luego de suceder a Evo Morales en la Presidencia en 2019, luego de que éste renunció tras ser acusado de cometer fraude en los comicios generales de ese año. En criterio del Ministro de Justicia, con esta decisión judicial, Añez debe ser procesada en la vía ordinaria no sólo en este caso, sino también en las otras denuncias que tiene en su contra. “La decisión que se tome hoy va a marcar un hito muy importante, si Añez debe ser juzgada en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades. Posteriormente, la decisión que se tome en La Paz, va a ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y esa será la palabra definitiva que marque dónde se le juzgue porque hay casos como el de Senkata, Sacaba y otros que van a tener definitivamente implicaciones con base a la sentencia que se va a dictar hoy”, afirmó Lima antes de la audiencia. Otros cuatro procesos en contra de Añez fueron planteados por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por las muertes en conflictos poselectorales de 2019 en Sacaba y Senkata, la ampliación del contrato de Fundempresa y por un decreto de supuesta amenaza a la libertad de expresión durante la pandemia del coronavirus en 2020. “Se tendrá que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, pero esa decisión va a marcar el camino del procesamiento de la señora Añez en un juicio de responsabilidades o en la vía ordinaria. Todos los procedimientos se reencauzan en la vía que defina la justicia constitucional, si es necesario se retirará las proposiciones acusatorias o se tomará determinaciones por parte de las autoridades judiciales por parte del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía”, acotó Lima.