Aseguran que Brad Pitt se luce como chef con su nueva novia, Ines de Ramon





05/12/2022 - 19:40:16

El actor Brad Pitt y su supuesta nueva novia, Ines de Ramon, han estado disfrutando de cenas acogedoras en su nueva casa ubicada en Carmel, California, donde ha estado cortejando a la influencer de las redes sociales de 29 años de edad con sus habilidades culinarias y, según versiones, disfruta de sesiones nocturnas de nado al desnudo en el mar. “Ella no cocina, ¡él lo hace! Y cenan a la luz de las velas. Se bañan desnudos en el océano (ya que la nueva mansión de Brad está justo en la costa). Él no se ha sentido así en años. Inés es mucho más de lo que podría esperar, y eso le gusta”, aseguró una fuente cercana a la pareja a la revista InTouch. El ganador del Oscar de 58 años fue visto con Ines , Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber en un concierto de Bono en Los Ángeles el mes pasado, y se dice que la pareja parecía muy enamorada. De acuerdo con distintos reportes, Brad Pitt e Ines de Ramon se han estado viendo desde hace un tiempo y una fuente comentó a la revista People que a Brad le gusta mucho Ines. La también empleada de la joyería Anita Ko se divorció de su esposo, el actor Paul Wesley, a principios de este año, luego de que se casó con la estrella de Vampire Diaries en 2019. Un representante de la pareja dijo en ese momento: “La decisión de separarse es mutua y ocurrió hace cinco meses”. En septiembre, Brad Pitt, quien tiene seis hijos con su ex esposa, Angelina Jolie, Maddox de 21 años; Pax, de 18 años; Zahara, de 17 años; Shiloh, de 16 años y los gemelos Vivienne y Knox de 14 años, fue vinculado a Emily Ratajkowski, quien en realidad está saliendo con el comediante Pete Davidson. Sin embargo, el mes pasado se afirmó que el actor de Había una vez… en Hollywood “nunca había salido realmente con la modelo”. ¿Quién es Ines de Ramon, la supuesta nueva novia de Brad Pitt? De acuerdo con People, Ines de Ramon se graduó de la Universidad de Ginebra en 2013 con una licenciatura en administración de empresas. También tiene una certificación de entrenadora de salud nutricional. Pero la mayor parte de su experiencia profesional ha sido en la industria de la joyería. Según su LinkedIn, anteriormente ocupó cargos en el departamento de joyería de Christie's y en la lujosa joyería suiza De Grisogono. Actualmente trabaja con la marca de joyería Anita Ko Jewelry, con sede en Los Ángeles, que cuenta con estrellas como Hailey Bieber, Kourtney Kardashian y Mandy Moore entre sus clientas.