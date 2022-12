No quiere perder: Amber Heard busca nuevo juicio contra Johnny Depp





05/12/2022 - 19:36:56

Amber Heard no ha puesto fin a la batalla legal contra Johnny Depp, pues a varios meses de que el jurado de Virginia concedió el triunfo al actor de 59 años y acusó a la actriz de 36 por difamación, la intérprete continúa con sus intentos para anular el juicio por el que deberá pagar 10 millones de dólares (casi 200 millones de pesos) a su ex esposo en daños compensatorios y punitivos. La artista conocida por su papel en la cinta “Aquaman” busca repetir el juicio por difamación y para ello sus abogados entregaron a la corte de Virginia una apelación que se ampara en que el juez prohibió pruebas que respaldarían las afirmaciones de abuso doméstico y que llevaron a Heard al estrado. De acuerdo con el New York Post, Amber solicitó la revocación de la decisión o un juicio completamente nuevo, argumentando la exclusión de algunas de las notas de terapia en las que informó haber sido abusada por Depp, y que fueron descartadas por la jueza Penney Azcarate. En un documento de 68 páginas fechado el 23 de noviembre, los abogados de Heard expresaron: “evitó indebidamente que el jurado considerara varios casos en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico”, señala la declaración. “Si no se revierte, la exclusión del tribunal de primera instancia de los informes contemporáneos de abuso doméstico a los profesionales médicos hará que sea más difícil para otras víctimas de abuso probar las acusaciones de abuso y probablemente las disuadirá de presentarse”, añadieron. El equipo legal de la actriz también argumentó que el juicio debió realizarse en California, donde Amber y Depp vivieron juntos, y no en Virginia, donde el Washington Post alberga sus servidores. A su vez, la defensa legal de Johnny presentó una apelación al caso, alegando que el cargo de difamación contra Heard por el que fue condenado y por el que debe pagar 2 millones de dólares (casi 40 millones de pesos) en daños compensatorios, fue “erróneo”.