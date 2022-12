Elliot Page contará su experiencia como hombre trans en un libro





05/12/2022 - 19:32:49

La tercera temporada de la serie The Umbrella Academy vio el cambio de género del personaje de Vanya , quien ahora es Viktor, interpretado por el actor trans Elliot Page, quien era conocido como Ellen Page , antes de hacer su transición. En la serie de Netflix, basada en los cómics creados por Gerard Way, el cambio de nombre e identidad de género del personaje se resolvió con un par de escenas y apenas sin generar sobresaltos en la trama del programa de ciencia ficción. En la vida real, sin embargo, el actor de 35 años acumuló tantas experiencias y anécdotas que decidió escribir Pageboy: A memoir, para narrar su historia. “(La idea de) escribir un libro surgió varias veces a lo largo de los años, pero nunca se sintió bien y, francamente, no se sentía posible de hacer. Apenas podía quedarme quieto y mucho menos concentrarme el tiempo suficiente para completar tal tarea”, escribió el actor en una publicación de su cuenta de Instagram en la que reveló la portada del libro y celebró el que este proyecto vaya, por fin, a ver la luz. “Por fin puedo estar conmigo mismo, en este cuerpo. Entonces, he escrito un libro sobre mi historia. Saldrá el próximo junio y estoy muy emocionado de compartir su portada con ustedes ahora”, expresó. En 2008, Elliot, siendo todavía Ellen Page, recibió una nominación al Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en la película Juno, lo que colocó su nombre por todas partes y, con ello, la fama comenzó a hacer estragos en el actor quien, al dar a conocer la portada de sus memorias, aseguró que en muchos momentos de su vida le resultaba insoportable estar frente a una cámara. Sin embargo, ahora que ha encontrado su identidad y que ha luchado por tener su lugar en el mundo, las cosas fueron distintas. “Hacer esta portada con la aclamada fotógrafa Catherine Opie fue una experiencia placentera que nunca olvidaré”, aseguró. Fue en diciembre de 2020 cuando el actor se asumió públicamente como un hombre trans y dio a conocer al mundo que su nombre sería de ahora en adelante Elliot Page y, aunque ha dicho que desde pequeño supo que era un niño , fue hasta que hizo el anuncio de su cambio de género cuando dio inicio a un activismo en pro de la comunidad trans que ha sido bien recibido por la comunidad hollywoodense. “Las personas trans se enfrentan a ataques cada vez mayores, desde la violencia física hasta la prohibición de la atención médica, y nuestra humanidad se ‘debate’ regularmente en los medios. El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos”, explicó Elliot en el texto que acompaña a la imagen de sus memorias. “Los libros me han ayudado, incluso me han salvado, así que espero que esto pueda ayudar a alguien a sentirse menos solo, sentirse visto, sin importar quiénes sean o en qué camino se encuentren”, concluyó el actor, quien estrenará la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy en 2023. El libro Pageboy saldrá a la venta en junio 2023.