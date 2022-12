Propietaria de centro turístico avasallado: Me dijeron que si no les transfiero la propiedad, me van a violar





05/12/2022 - 19:05:53

Página Siete.- La propietaria del Centro Turístico Kim, ubicado detrás de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, Nancy Kim, relató lo acontecido el domingo, luego de que su predio fue avasallado. Indicó que le dijeron que, si no transfiere la propiedad a los avasalladores, la van a violar. “Me han agredido, intentaron asfixiarme, me amenazaron con matarme y me dijeron: ‘Si no nos transfiere la propiedad, te violamos’”, relató la propietaria. Diego Coímbra, abogado de la familia Kim, denunció que sus defendidos fueron agredidos, a uno lo hirieron gravemente con machete. “Tenemos identificados a los avasalladores y no han citado a ninguno, ahora son víctimas también de retardación de justicia”, lamentó el jurista, según reporte de Red Uno. El afectado por un corte con machete, Douglas Flowers, relató que le metieron los dedos en los ojos para que suelte su celular, los médicos le detectaron daño en su retina. “Pude escapar mientras secuestraban a uno de los trabajadores, mientras me alejaba me dijeron: ‘Ya, ándate ahora que podés’” El avasallamiento que sufre la familia Kim en sus predios, destinados a un centro turístico, se registró ayer, cuando dos de sus empleados fueron atacados y otro fue secuestrado por varias horas. “Están con maquinaria pesada. Mis dos trabajadores fueron a documentar los hechos, uno fue golpeado y al otro lo tiene secuestrado, es una persona mayor de edad y está secuestrado”, denunció Sun Chel Kim, hijo del propietario del lugar, a través de un video en Facebook. La denuncia da cuenta de que la toma ilegal comenzó hace dos semanas, pero a la fecha no se hizo nada, ya que los loteadores hasta habitan en el lugar, donde instalaron carpas.