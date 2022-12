En el MAS admiten que hay voces internas que piden acortar mandato de Arce en 2023





05/12/2022 - 18:56:57

Página Siete.- Desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) admitieron que existen voces internas que piden acortar el mandato del presidente Luis Arce en 2023. El sector campesino calificó de irracional ese pedido y anunció que respaldará a Arce hasta que culmine su gestión. “Dentro del instrumento político se está diciendo de que Lucho Arce ya debe irse el 2023. Eso es una gran preocupación”, manifestó el senador del MAS, Félix Ajpi. La semana pasada, antes de informar sobre la promulgación de la Ley del Censo, Arce manifestó que desde las propias filas del MAS coindicen en objetivos de acortar su mandato. El senador lamentó esa situación y dijo que es el pueblo el que debe decidir si se acorta o no el mandato presidencial. “Nosotros obedecemos a lo que dice el pueblo boliviano, no lo que dice una fracción del partido o simplemente un grupo de comité cívico”, refirió. Ajpi llamó a la reflexión a los sectores de su partido que tienen esa intención y cuestionó a quienes atacan escondidos en el anonimato. “Es bien difícil trabajar con cobardes que solamente se basan en lo anonimato”, remarcó. El legislador aguarda que el presidente Arce sostenga una reunión con el líder del MAS, Evo Morales, para aclarar quienes quieren “acortar” a los renovadores. Por su lado, el secretario de relaciones internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Omar Ramírez, dijo que el Pacto de Unidad respalda la gestión de Arce y calificó de irracional que desde el MAS se busque acortar la actual agestión de gobierno. “Desde la Csutcb, desde el Pacto de Unidad, nosotros siempre estamos y hemos venido respaldando desde un principio, como votantes, como electores, como sectores sociales y como ciudadanía de a pie a nuestro gobierno constitucional. Me parece irracional este criterio, no corresponde, porque toda la militancia siempre va a respaldar a nuestro gobierno”, indicó. Rechazó ese criterio de acortar el mandato presidencial y sugirió al gobierno buscar la unidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde senadores y diputados del MAS están divididos. “Nosotros vamos respaldar y garantizar la culminación del mandato constitucional de nuestro gobierno, a la cabeza del hermano Luis Arce y David Choquehuanca”, afirmó.