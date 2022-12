Presidente de la CAO dice que la justicia deja en la impunidad el avasallamiento de tierras





05/12/2022 - 18:40:50

El Deber.- Un fuerte descargo realizó este lunes el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, ante los recientes casos de avasallamiento de tierras, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba y Pando, donde se registraron secuestros e incluso la muerte de una persona. Ante los micrófonos del programa Influyentes, de EL DEBER Radio, el dirigente empresarial hizo una evaluación de gestión del sector agropecuario. Indicó que el tema tierras fue analizado tomando en cuenta los hechos de violencias ocurridos en Guarayos y en otras regiones del país. “El problema es que esto no es nuevo. Nosotros acompañamos a los productores en cada proceso de avasallamiento que tienen y también trabajamos con los distintos niveles de Gobierno”, explicó el dirigente. En el caso específico del predio tomado en la provincia de Guarayos, Justiniano sostuvo que, cuando se enteraron del tema se informó, mediante una conferencia de prensa, a todo el país y se logró la intervención del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional. “Hablé con el Ministro de Gobierno, actuaron rápido y esto es ponderable porque al día siguiente estaba yendo un contingente de policías para poder salvaguardar las vidas de las personas y garantizar el trabajo del productor que presentó documentación, títulos y también la verificación de la Función Económica Social”, comentó. No obstante, Justiniano dijo que hay muchos casos en que, si bien se logra denunciar a los cabecillas, estos son liberados por la justicia, lo que genera mucha incertidumbre en el sector pecuario. Detalló que el modus operandi en las tomas de predios es el mismo, vale decir, secuestro de personas, quema de maquinaria y uso de la violencia. Por eso insistió en que se aprehenda a los cabecillas. "Los avasalladores, lo único que hacen es causar zozobra entre los productores, no miden consecuencias porque hemos visto gente secuestrada. Incluso, en Pando, una persona perdió la vida; y en Cochabamba mantienen secuestradas las unidades productivas lecheras", expresó. Luego dijo: “Tomamos la palabra empeñada por el presidente del Estado plurinacional, cuando dijo tácitamente que no se va a permitir los avasallamientos vengan de donde vengan. El tráfico de tierra no debe ser moneda de cambio”. “Justicia insípida” En la entrevista Justiniano hizo duros cuestionamientos a la justicia. Sostuvo que la inacción del sistema judicial contra las personas que cometen el avasallamiento genera incertidumbre entre los productores. Incluso dijo que desde la CAO se estableció una estructura para encarar esta situación, junto a instituciones estatales como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y el INRA. No obstante, el gran ausente es el sistema judicial al que calificó de insípido.