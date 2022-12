Loza dice que antipatrias politizan el fallo por el Silala y que Evo no demandó a Chile a título personal





05/12/2022 - 18:33:20

Correo del Sur.- Ante el anunció de un juicio de responsabilidades a Evo Morales por las aguas del Silala, el senador Leonardo Loza (MAS) dijo que algunos “antipatrias” politizan el tema y defendió al exmandatario señalando que él no demandó a Chile a título personal. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyó su fallo en la demanda por las aguas del Silala el pasado jueves. En ella se dio a conocer que el recurso hídrico es un curso de agua internacional y que el país vecino tiene derecho a su uso equitativo y racional. En resultado fue rechazado principalmente desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), ente que anunció un juicio a Evo a quien culpan de que el fallo no sea favorable para Bolivia, considerando que se instalaron canales artificiales para el favorecimiento del uso chileno. Por ello se exigía una compensación al vecino país, pero el Gobierno terminó aceptando la demanda chilena interpuesta en 2016. Según la CIJ Bolivia puede desmantelar los canales artificiales cuando así lo convenga. “Chile incursionó de manera arbitraria, yo diría, inclusive de manera artificial algunos canales, bofedales, así que en base a ese fallo el pueblo boliviano también debemos tomar en consenso con el Gobierno chileno nuestras propias decisiones, pero lamento que algunos antipatrias puedan politizar este tema, puedan buscar de adentro y de afuera cómo afectar al hermano Evo Morales”, manifestó Loza este lunes. Para el senador cochabambino del ala dura del MAS, el líder nacional de su partido no presentó una demanda a título personal, sino como Gobierno, por lo que descartó un juicio de responsabilidades en su contra. “Evo Morales no hizo, no levantó la voz con una demanda o respondiendo con una demanda al Gobierno chileno, así, a título personal, lo ha hecho como Estado, como Gobierno y como país. Lamento que algunos políticos intenten hacer política con algunos temas que es integridad de todo el territorio nacional”, afirmó en un encuentro con la prensa. Proteger al Gobierno El parlamentario también descartó que haya un interés en perjudicar la gestión del presidente Luis Arce, quien indicó el viernes que desde sus propias filas buscan verlo fracasar y acortar su mandato. “En ningún momento vamos a buscar cómo hacer fracasar a nuestro Gobierno, más al contrario vamos a proteger que nuestro Gobierno sea penetrado por la ultraderecha boliviana, enemigo del pueblo boliviano, siempre lo vamos a proteger aunque se enojen ellos”, acotó Loza.