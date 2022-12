Manfred defiende nueva casa municipal de 17 pisos y contesta a concejales azules: Ganan Bs 20 mil en vano





05/12/2022 - 14:19:51

Opinión.- Para el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la construcción del nuevo edificio edil es indefectiblemente necesaria. El principal argumento radica en la concentración de actividades municipales y el ahorro en alquiler que existiría una vez que la distribución del personal tenga fin. Pero ante el anuncio, las críticas -sobre todo por parte de partidarios al Movimiento Al Socialismo- se hicieron presentes. En este sentido, el Burgomaestre envió su contestación para quienes se oponen a la adquisición de la "nueva casa" de la Alcaldía, que costará 18 millones de bolivianos. La mañana de este lunes, Manfred defendió el nuevo edificio ante los medios de prensa. Y arremetió contra los concejales del masismo. "Los concejales del MAS están desubicados. No saben lo que es necesario o innecesario porque nunca participan de las acitivdades. Siempre se oponen a todo. Ganan 20 mil bolivianos en vano. Al año, más de 240 mil bolivianos que podrían servir para otras cosas, pero ese es el trabajo de los concejales". Recordó la suma que se eroga para cubrir los gastos de alquiler en distintas locaciones donde el personal municipal lleva adelante sus labores diarias. "Estamos encima de los 2 millones de bolivianos que pagamos al año, de alquileres, porque hay oficinas por todo lado. Porque era la megacorrupción antes. (Por) casas que no costaban ni 1.000 dólares pagaban hasta 4.000 de alquiler. Ahora se ha logrado un crédito y se va a ir pagando poco a poco, pero será de propiedad de la Alcaldía. Estamos distribuidos por toda la ciudad. Eso se va a terminar". "SIN CUIDADO" Trajo a colación la situación de la Gobernación, a cargo de Humberto Sánchez. Esa instancia gubernamental ahora concentró sus actividades. "Igual que la Gobernación, que tiene sus dos torres. Ha construido y ahora está concentrada en ex Cordeco. La Alcaldía necesita estar concentrada y dar un mejor servicio a la población. Nos tiene sin cuidado lo que los opositores hablen. Siempre estamos haciendo gestión". Arguyó que durante su mandato, "hasta un boliviano" es justificado, porque "va todo al Concejo Municipal".