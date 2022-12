Creemos pide a Gobierno enjuiciar a Evo en vez de perseguir a opositores





05/12/2022 - 14:10:02

Los Tiempos.- El diputado de la alianza Creemos, Sergio Maniguary, dijo este lunes que el Gobierno del presidente Luis Arce antes de iniciar una persecución judicial contra líderes cruceños por pedir un censo oportuno, debería iniciar un proceso en contra de Evo Morales por perder, primero, la demanda marítima y recientemente por las aguas del Silala en La Haya. “Hoy el Gobierno persigue a los líderes de Santa Cruz, pero debería perseguir a Evo Morales, quien ha cometido un crimen económico contra el país al perder en La Haya con el tema del mar, y ahora con el tema del Silala. También está el caso Zapata, CAMC. Arce lo primero que debería hacer es perseguir a Evo Morales”, dijo el legislador. El 30 de noviembre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se admitió tres querellas penales contra Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriela René Moreno (UAGRM), y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, por el paro de 36 días por el censo. Desde el Gobierno justificaron los procesos contra los líderes cruceños Calvo, Cuéllar y Camacho, porque “hay delitos que no deben normalizarse”. No obstante, no hicieron mención del cerco a Santa Cruz que lideraron grupos afines al MAS. El diputado Maniguary sugirió al presidente Arce y a las autoridades judiciales medir con la misma vara a todos. “Considero que con la vara que mides deberás ser medido, ellos (la Fiscalía) también deberían iniciar procesos en contra de las personas que han cercado Santa Cruz, ellos han ocasionado zozobra al departamento de Santa Cruz (...). Son más de 14 años que el Gobierno persigue a los líderes y hoy no es diferente. Si Santa Cruz ha parado es por un derecho constitucional que es en beneficio para todos los bolivianos, el gobierno debe parar con esta persecución”, mencionó.