Procurador: Este cargo que ostento se debe a Evo, él creó la Procuraduría, gracias a él Bolivia tiene defensa de Estado





05/12/2022 - 14:06:38

Página Siete.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, manifestó este lunes que el cargo que ocupa se lo debe al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, porque fue quien creó la institución estatal y “gracias a él” Bolivia tiene una defensa del Estado. “Tenemos que tomar conciencia que este logro institucional, que este cargo que ostento ahora, se debe en toda medida, no en gran medida al proceso que encaró en su debido momento el expresidente Evo Morales y ahora en la gestión de Gobierno tenemos que continuar el mandato constitucional, que significa defender a ultranza y donde se presente todos los intereses de ustedes”, manifestó Chávez, durante su intervención del Congreso Orgánico Estatutario de las Federaciones Interculturales de Cochabamba En el encuentro participó Morales, se trata de un acto que se realiza en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico. Continuó y agregó que hasta antes de 2006 no había una defensa del Estado y que estaba indefenso, que por eso la “derecha” dilapidaba los recursos y entregaban a las empresas transnacionales, pero por impulso del expresidente Morales el Estado boliviano ya tiene abogados. “Nosotros hemos venido como hijos del proceso de nacionalización, así nace la Procuraduría (...), el Estado estaba sin protección, sin apoyo legal, eso era el Estado y servía para que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. La Procuraduría nace para defender y yo conozco la voluntad férrea que en su momento ha puesto nuestro hermano Evo para la creación de esta oficina, una oficina de defensa”, señaló. Incluso comparó que desde hace años en Bolivia había una defensa de la sociedad, estaba el Ministerio Público, el defensor del Pueblo, pero no había la defensa de los “intereses del pueblo” y por eso el Estado estaba “huérfano”. Indicó que no faltarán voces que busquen desprestigiar todo lo que hace y dice, pero pidió a los asistentes no caer en lo que dice la “derecha”.