La increíble cruzada del único periodista de Etiopía que cubre el Mundial: gastó sus ahorros en el pasaje y su presupuesto es de 170 euros





05/12/2022 - 14:02:18

Infobae.- “Gasté todos mis ahorros. El billete de avión costó 2350 dólares. Parte lo pagué de mi propio bolsillo y el resto lo cubrió un amigo músico. Estoy prácticamente en bancarrota. Pero tenía que estar aquí porque el fútbol es mi pasión. Cuando llegué al aeropuerto de Qatar ni siquiera tenía reservada una noche. Escribí en las redes sociales a amigos que viven aquí e inmediatamente respondieron: ‘¡Vamos, ven con nosotros!´. Bueno, y eso hice”. De esta manera se presenta Girum Seifu Senbeto, el único periodista etíope acreditado para cubrir el Mundial Qatar 2022. La prensa tiene como base el Centro Nacional de Convenciones de Qatar (QNCC), por donde pasan los 12.000 periodistas acreditados por FIFA. Por lo general, cada uno está en sus labores y no tiene tiempo para distraerse fuera de los envíos a sus propios medios. Pero es imposible que Girum Senbeto pase inadvertido. Con sus largas rastas negras y barba que se dejó crecer luego del Mundial de Rusia. Porta un sombrero rasta colorido, una chaqueta de camuflaje tirada holgadamente sobre una camiseta amarilla. Su estilo llama la atención y los más curiosos le preguntan de dónde vino. “Soy periodista deportivo y rastaman. Trabajo para el periódico semanal Amharic Addis Admass Newspaper, que sale en papel y digital. Las notas más leídas son las entrevistas a figuras principales del deporte local por sobre las crónicas de los partidos”, revela en un mano a mano con Infobae. Aunque no es su único trabajo: “También soy conductor de un programa de radio quincenal sobre deportes, arte y música reggae en una FM. El fútbol y el reggae se complementan bien. Se organizan increíbles conciertos de esta música en todo el mundo. Quiero que sea lo mismo en Etiopía. Por eso trabajo, aunque no saque mucho dinero de ello”, resalta.

No es la primera vez que Senbeto cubre una Copa del Mundo, ya que lleva cuatro consecutivas desde Sudáfrica 2010. “Durante mi estadía de diez días en ese país solo pude ver el partido entre Alemania y Argentina, pero informé sobre la vida de los inmigrantes etíopes relacionándolos con el Mundial. Por mi labor allí gané el premio de la BBC WORLD SERVICE”, cuenta el oriundo de Addis Abeba, capital de Etiopía, que llegó a Doha tres días antes de la apertura y planea quedarse hasta la definición. Recién entonces hará las cuatro horas de regreso a su casa. “No tengo dinero, pero me quedaré hasta el final del campeonato. Me las arreglaré de alguna manera”, sentencia Senbeto. Tras su carta de presentación, el etíope relata lo que le costó llegar a Doha. “La pelea duró hasta el último momento, no pude encontrar patrocinador. Le escribí a Gianni Merlo, presidente de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, que la FIFA es una organización poderosa con cientos de millones y debería ayudar a personas como yo. Sé lo que dirían: soy periodista independiente. Al mismo tiempo, agrega: “Incluso escribí al banco más grande de Etiopía para pedirle que me apoyara económicamente. Al principio me prometieron ayuda, pero todo se desvaneció. También le pedí ayuda a mis amigos deportistas: ‘¿No me ayudarías a ir a la Copa del Mundo? Quiero hacer algo interesante, promocionar a Etiopía’. Al final, un amigo músico y su novia me regalaron 70 euros que les sobraron de su último viaje a Europa. El padre de un amigo aportó $100, y ese es todo mi presupuesto para la Copa del Mundo. No tengo más”, subraya sobre su situación actual en Qatar. El etíope sabe que los sacrificios tienen recompensa, como ocurrió hace cuatro años en Rusia. “Hice historia en el periodismo deportivo etíope asistiendo a 15 partidos del Mundial 2018, incluido Francia frente a Croacia”, cuenta orgulloso de haber presenciado la final y recuerda una anécdota que tuvo con Samuel Umtiti, futbolista galo. “Después del último encuentro los campeones franceses estaban contentos con el oro, luciendo mi colorida gorra. Inmediatamente después de la entrega de medallas, los jugadores comenzaron a bromear con los voluntarios, lo documenté como fotógrafo. De repente, Umtiti me arrebató el sombrero y en un momento lo tenía en la cabeza. Él viene de África, tal vez por eso encontramos un idioma común de inmediato”, recuerda. Girum quiere que Argentina sea campeón del mundo, aunque deja bien en claro que es fanático de los equipos africanos. El etíope tiene una experiencia laboral de más de 20 años en periodismo, tras graduarse en contabilidad en la Unity University College en su ciudad natal. “Es difícil vivir económicamente como periodista deportivo en mi país, especialmente si eres de medios gráficos. Así que la cobertura la hago porque es mi pasión”, remarca. Luego de tanto esfuerzo, Senbeto refleja lo que siente al ser acreditado por la FIFA. “Estar y participar en la Copa del Mundo es épico. Unirse a los mejores periodistas del mundo, mezclarse, discutir y compartir experiencias y asistir a las principales conferencias de prensa te brindará recuerdos para toda la vida”, destaca, feliz.

Etiopía nunca participó de un Mundial de fútbol, pero esto no es un impedimento para que el periodista sea el único representante de su país en Doha. “Trabajo en la Copa por el bien de mi carrera. pero también espero que Etiopía participe en este evento global en un futuro próximo. Así qué mi participación en Qatar tiene que ver con representar e inspirar a la próxima generación”, se sincera. Este hombre apodado el “Bob Marley del periodismo” relata cómo se vive el fútbol en su país: “Es más popular que el atletismo. Las superestrellas son bien conocidas. El futbolista más importante es Abu Bekir Nassir, que jugaba en el club Coffee de la Liga Premier etíope, pero ahora está en el Mamelodi Sundowns F.C. de Sudáfrica. Etiopía nunca participó de un Mundial y es una cuenta pendiente que tenemos todos” Amante del juego de Messi, el comunicador dejó en claro cuáles son sus candidatos al título. “Argentina o Brasil ganarán la Copa. Preferiría que fueran Messi y sus compañeros. En Rusia me enamoré de la afición argentina porque cuando sus jugadores marcan un gol lloran de felicidad y, cuando pierden, de tristeza. Si ganan, probablemente ningún futbolista usará mi sombrero rasta esta vez ...”.