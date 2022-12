Ministra Prada: Trabajo del INE no se detuvo en ningún momento y continúa con las tareas para el Censo





05/12/2022 - 13:13:44

Pese al paro “político” en Santa Cruz, el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) no se detuvo en ningún momento y continúa con las tareas para el Censo de Población y Vivienda, aclaró este lunes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. En contacto con PAT, la autoridad indicó que el director del INE, Humberto Arandia, tiene baja médica por “complicaciones de salud”; sin embargo, la institución cuenta con un responsable interino, de acuerdo a la normativa vigente, quien lleva adelante los trabajos para el Censo. “Hay una persona que está a la cabeza de lo que viene a ser el Censo, hay una directora específica para temas de Censo. Entonces, las tareas del Censo no se han detenido en ningún momento, durante todo este proceso nosotros hemos continuado”, aclaró. Señaló que, en el departamento de Santa Cruz, la actividad de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) se retrasó, pero continuó pese al paro y bloqueos forzosos, que duró 36 días consecutivos. Las labores del INE para el Censo de Población y Vivienda “no pararon ni un solo día”, ya que la finalidad del Gobierno nacional es tener un empadronamiento nacional de calidad en beneficio de la población boliviana. “A nosotros, como Gobierno nacional, también nos interesa un Censo de calidad, porque eso va a orientar a toda nuestra planificación. Y en función a eso hay una gestión de financiamiento y hay tareas que se han venido cumpliendo y desarrollando para llevar adelante el Censo”, sostuvo. Recordó que aproximadamente 12 países de la región reprogramaron sus censos por diversas razones, entre ellas la falta de recursos, la pandemia del Covid-19, problemas vinculados al comercio internacional, logística y el conflicto bélico en Europa. “Hay muchos países de la región que han reprogramado una vez e incluso dos veces su Censo, pero nuestro país es el único donde alguna dirigencia buscó tomar esta bandera del Censo como una bandera política para confrontarnos”, señaló. El sábado 12 de noviembre, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4824 mediante el cual se garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos a partir de septiembre del mismo año.