Presentaremos dos millones de testigos, asegura Cuéllar ante el juicio que anuncia el Gobierno por el paro de 36 días





05/12/2022 - 12:56:51

El Deber.- El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, dijo que presentará al menos dos millones de testigos en el proceso legal que anunció el Gobierno en su contra por el paro por el censo que duró 36 días. “Estamos en condiciones de presentar a dos millones de testigos para cuando seamos notificados y para ello vamos a abrir libros notariados”, afirmó la autoridad académica para referirse a la cantidad de personas que protestaron por la postergación del censo. El presidente Luis Arce postergó el censo en julio de este año hasta 2024 con un calendario, revelado el 11 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que el país iba a llegar a las elecciones de 2025 con los datos oficiales de población de 2012. Por eso, la protesta se concentró en exigir el censo en 2023, con un tiempo suficiente para la distribución de recursos de la coparticipación tributaria a merced de los nuevos datos de población y, de ese modo, de asignación de escaños en el legislativo. Así lo recordó el rector de la Gabriel René Moreno y advirtió que “judicializar el derecho a la protesta es una mala señal; es una clara señal de persecución política y un abuso de poder”. Cuéllar también hizo notar que desde que se postergó el censo hasta que el Gobierno ofreció acelerar los resultados del censo para septiembre de 2024 pasaron más de tres meses. Esta oferta llegó a horas del inicio del paro y se formalizó el primer día de la medida. Ya durante la protesta y 20 minutos antes del multitudinario cabildo del 13 de noviembre, el ministro de Planificación ofreció entregar los resultados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para diciembre de 2024 con la idea de llegar a los comicios con datos actuales de población. El cabildo, el más numeroso de la historia cruceña, decidió ese día exigir que se apruebe una ley para garantizar el censo en una fecha “oportuna”, mientras el Gobierno promovió mesas técnicas para valida el 2024 como la fecha de la encuesta. “Con estos juicios, seguramente, quieren acallar las protestas. El mismo gobierno, el mismo Parlamento nos dio la razón. Nosotros estamos parando porque no se definió el censo, a través de una norma que dé confianza. Esta norma fue promulgada, tras ser sancionada en el legislativo y tuvimos razón”, remarcó Cuéllar. El presidente Luis Arce promulgó la ley el 2 de diciembre la ley 1492 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral. Lo hizo a cuatro meses de haber postergadlo la encuesta. Ese día adelantó procesos legales por la violencia que hubo durante los días del paro. El vocero presidencial, Jorge Richter, admitió el domingo que el Gobierno cedió con la Ley del Censo “para pacificar” Santa Cruz, pero sentenció Cuéllar, el gobernador, Luis Fernando Camacho, y el líder de los cívicos, Rómulo Calvo deben responder por la violencia, las muertes y por las pérdidas de más de $us 1.200 millones. “¿Cuál es el delito? Si ellos, a través de una ley, se reconoce que tenemos la razón. Se está buscando amedrentar para que, en el futuro, otros actores por otras causas, no defiendan derechos legítimos”, respondió Cuéllar. Sobre la violencia, Cuéllar recordó que hubo grupos de choque que golpearon a personas que desarrollaban un paro pacífico. “Quien han inducido a la violencia son esos grupos de choque que han intentado romper el paro pacífico que estábamos cumpliendo. Quienes generaron violencia, fueron quienes cercaron Santa Cruz. Seguramente la señora ministra (María Nela Prada) se está refiriendo a esos dos hechos concretos”, remarcó. “De repente, se van a identificar a las personas que han armado grupos de choque, de repente se identificarán a los que organizaron los cercos y se sabrá quiénes han sido y qué es lo que buscaban. De repente, vamos a ver a policías citados e investigados”, añadió el rector. “Eso sí, si hay un culpable del origen de estas protestas es el INE”, insistió.