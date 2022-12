Bolivia ingresa a la sexta ola del Covid-19 impulsada por las subvariantes de la Omicron





Bolivia ingresó a la sexta ola de la pandemia del Covid-19 con el incremento de 203% de casos en la semana epidemiológica 48 al llegar a 1.608 positivos, superando los 531 registrados en la semana epidemiológica 47. El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, atribuyó este incremento a las subvariantes de la Ómicrón, BQ.1 y BQ.1.1, que fueron detectadas en La Paz a principios de noviembre y en Santa Cruz en octubre. “Las últimas cuatro semanas han ido en ascenso sostenido los casos, pero en esta semana ha sido mucho mayor”, indicó Auza. La cantidad más baja de casos se registró la semana epidemiológica 44, cuando se reportaron 164 positivos en todo el país. Ya para la semana epidemiológica 45 los casos subieron a 221, luego a 348, 531 y 1.608 en esta última semana. El pico más alto de casos en la quinta ola fue de 34.380 positivos registrados en la semana epidemiológica 30. Auza aclaró que las sub variantes de la Ómicron no son aún las dominantes en los casos positivos reportados a nivel nacional, no obstante, indicó que “sabiendo el potencial de contagio mayor que tiene” es posible que esto llegue a suceder. Estas dos sub variantes BQ.1 y BQ.1.1 son de alto nivel de transmisibilidad. Son más contagiosas que sus predecesoras BA.4 y BA.5 que son dominantes en la actualidad en el país. Los síntomas más habitualmente reportados en la infección por las sub variantes BQ.1 y BQ.1.1 incluyen: tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión y la secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, pérdida del olfato o el gusto, sensación de falta de aire y el aceleramiento del ritmo cardíaco. El Ministerio de Salud y Deportes, mediante el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), realizó el estudio genómico que detectó la presencia de esas sub variantes en Santa Cruz en octubre, que, sin embargo, por el paro de 36 días las muestras sufrieron un retraso. En cambio, en La Paz, estas sub variantes fueron detectadas a principios de noviembre. Por el nuevo panorama, Auza instó a la población a acudir a los centros de vacunación de todo el país para completar el esquema o acceder a un refuerzo. Para combatir la pandemia, el Gobierno nacional adquirió 23.815.500 dosis, de las cuales ya se suministró 15.260.060 dosis hasta el pasado domingo. El ministro también solicitó a la población mantener las medidas de bioseguridad.