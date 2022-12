Gobernación: Santa Cruz aporta más tributos que los que admite el Estado





05/12/2022 - 06:30:33

El Deber.- La generación de recursos por el cobro impositivo y su posterior transferencia a los gobiernos departamentales, municipales y universidades son aspectos medulares que sacan a flote diferentes lecturas sobre un tema vital para el desarrollo regional. En este sentido, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborados por la Secretaría Departamental de Hacienda del Gobierno Autónomo de Santa Cruz, durante 2021 el aporte cruceño, al erario nacional, en concepto tributario fue de Bs 19.562 millones (más de $us 2.800 millones). El monto está conformando por Bs 11.293 millones de recaudaciones tributarias (solo IVA, IT e IUE), Bs 5.184 millones por aporte aduanero, Bs 1.954 millones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Bs 1.037 millones por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y Bs 93 millones por el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). Mientras que, las transferencias del Gobierno central, durante la gestión pasada, a Santa Cruz sumaron Bs 3.544 millones, que se dividen en Bs 1.903 millones, por la coparticipación tributaria al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAM), Bs 702 millones, por regalías de hidrocarburos departamental, Bs 475 millones, por coparticipación tributaria a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Bs 331 millones, por IDH GAM, Bs 73 millones, por IDH al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD-SCZ) y Bs 58 millones, por IDH a la Uagrm. A partir de estos números, desde la Secretaría Departamental de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, hicieron notar que si solo se hace mención a las recaudaciones tributarias como las realizadas por Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, Santa Cruz es el que más recaudaciones aporta al Estado. El Gobierno dice que en 2021, Santa cruz aportó Bs 11.293 millones ($us 1.622 millones) de recaudaciones tributarias (solamente IVA, IT e IUE), que equivale al 41% del total de recaudaciones de la gestión. La Paz se ubicó en la segunda posición con el 38%. Sin embargo, la Gobernación cruceña precisó que una cifra completa incluye las recaudaciones aduaneras, IEHD, IDH e IGF. Cuando se toma en consideración estos impuestos se obtiene un valor de Bs 19.562 millones, es decir, Bs 8.269 millones más de la cifra declarada por el Gobierno. Desde esa perspectiva y de acuerdo con el GAD-SCZ en total las instituciones cruceñas reciben de regreso solamente Bs 3.544 millones ($us 509 millones), donde se incluyen las transferencias por coparticipación, IDH y regalías, que reciben la Gobernación, las diferentes alcaldías y la Uagrm. “Solo un 18% del total de los recursos generados retornan al departamento. Con esto decimos que de los Bs 100 que los cruceños recaudamos para el Estado solo recibimos de retorno Bs 18 para que nuestras instituciones administren en favor de los habitantes del departamento. Esto muestra que los cruceños no tenemos decisión sobre cómo se usan nuestros impuestos, en cambio lo hacen los burócratas desde la ciudad de La Paz”, remarcaron desde la Gobernación. Sobre el tema, José Luis Carvajal, analista económico, alertó que el tema de las transferencias y las recaudaciones deben ser analizadas de manera integral para no caer en extremos. Carvajal subrayó que a los aportes tributarios en el mercado interno, más los aduaneros, los ligados a los hidrocarburos y a las grandes fortunas que se generan en Santa Cruz, también se debe tomar en cuenta la cantidad de trabajadores formales, que hay en las empresas privadas del departamento, que aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues a su criterio esos también son recursos producidos en el departamento. En contrapartida el analista sostuvo que en lo referido a las transferencias realizadas por el Estado están destinadas para el pago de los policías, maestros, médicos del segundo y tercer nivel. Así en 2022, el presupuesto de la Gobernación cruceña se ubicó en Bs 1.238 millones, cuando los gastos sumaron Bs 2.014 millones. “Esa diferencia de Bs 776 millones está a cargo del Tesoro General de la Nación para cubrir el pago de funcionario públicos del nivel central, educación, salud, Renta Dignidad, seguridad, entro otros. Son transferencias que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar el tema”, observó Carvajal. Pablo Ordoñez, analista tributario, indicó que el estudio de las transferencias tiene varios niveles de análisis y que no se puede tener una mirada simplista de cuánto se da y cuánto retorna, pues a su criterio es una visión a corto plazo que puede generar enfrentamientos entre diferentes regiones del país. Ordoñez considera que por el momento es Santa Cruz el que

tiene una mayor participación en la generación de recursos tributarios, pero que esa situación puede variar con el tiempo y en caso de funcionar el tema de la producción de baterías de litio, Potosí puede mostrar un fuerte incremento y reclamar un mejor retorno impositivo y que al tener una menor cantidad de habitantes los beneficios pueden ser mucho más que los que en la actualidad recibe Santa Cruz. “Me parece que el problema de fondo pasa por dotar a las autonomías de mejores herramientas que les permitan generar mayores ingresos. En ese sentido, mi propuesta pasa por modificar la Ley 154 de clasificación y definición de impuestos, de forma que se da a las autonomías, entre otros, el RC-IVA. El RC-IVA debieran ser reformados para convertirlos en un impuesto a la renta de las personas”, señaló Ordoñez. La postura del Gobierno La reacción de la Gobernación cruceña se debe a que desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estiman que a partir de las recaudaciones tributarias de Santa Cruz, por cada Bs 100 que el departamento aporta, el Estado le devuelve Bs 123. Estos Bs 123 se dividirían de la siguiente manera: Bs 21, corresponden a las transferencias de coparticipación, IDH, regalías y otros aportes, Bs 20, a la educación, Bs 35 a la salud, Bs 22 por la subvención de combustibles y alimentos, Bs 17, para el pago de pensiones, rentistas y bonos sociales para población vulnerable y Bs 8, para defensa y seguridad ciudadana. Montenegro rechazó que el Gobierno nacional centralice las recaudaciones en desmedro del departamento y reiteró que de cada Bs 100 bolivianos que se recauda en Santa Cruz, retorna al departamento de Santa Cruz Bs 123. “¿Eso qué significa? que todo lo que Santa Cruz da, vuelve al departamento y el Tesoro General de la Nación, adicionalmente, le da más recursos, por lo que no se puede decir que Santa Cruz no tiene los recursos necesarios”, insistió Montenegro. Además, desde la cartera económica hicieron foco en que Santa Cruz es el departamento más beneficiado con la política de subvenciones a combustibles y alimentos, como la gasolina, diésel, maíz, trigo, entre otros. Del 100% de los gastos que realiza el Gobierno nacional, el 37% está destinado a las empresas, industrias y familias cruceñas, otorgándoles mayor competitividad, seguridad alimentaria y reduciendo gastos de consumo, precisaron desde el Gobierno.