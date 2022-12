Comcipo ratifica juicio contra Evo por el Silala





05/12/2022 - 06:20:18

Correo del Sur.- El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunció la conformación de un equipo jurídico nacional para encarar un juicio de responsabilidades por presunta “traición a la patria” contra el expresidente Evo Morales y sus colaboradores, después del “fallo adverso” por el Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). “Ya estamos conformando el equipo jurídico, hubo una reunión con abogados del departamento de Potosí y allegados a Comcipo y la segunda reunión será con juristas a nivel nacional. La reunión con los abogados ya tiene una fecha definida para el 14 de diciembre, acá, en Potosí”, informó a la ANF la presidenta de la entidad cívica, Roxana Graz. La entidad cívica responsabilizó al exmandatario por encaminar el proceso en septiembre de 2018, durante su mandato, pero no presentaron los suficientes sustentos para encarar el juicio, además de aceptar que el Silala es un río internacional, por lo tanto, Chile no tendría que pagar ni un centavo por las aguas de este caudal que nacen en territorio boliviano. El jueves, la CIJ estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala, manantial ubicado en Quetena de la provincia Sud Lípez de Potosí. Además, reivindicó la soberanía de Bolivia sobre el afluente y los canales artificiales y definió que el acuífero es “de curso internacional”, tal como sostuvo Chile desde un principio. En ese contexto, Graz también anunció la conformación de una comisión compuesta por representantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías, del Colegio de Profesionales de Potosí y la Brigada Parlamentaria para analizar el fallo internacional y los alcances del mismo. “Ellos (el Gobierno) nunca se pronunciaron sobre el fondo del problema, es necesario conocer el dictamen de fondo y analizar cuál fue el argumento de Bolivia. Nosotros contamos con el estudio de la universidad que asegura que el Silala no es un río internacional”, insistió la dirigente, que promueve un juicio de responsabilidades en contra del exmandatario Morales por “traición a la Patria”. PEDIDO DE CC El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga, consideró que el Gobierno debe explicar a los potosinos y al país sobre los alcances del fallo y cuáles serán los próximos pasos que asumirán para la defensa de los recursos hídricos. Bolivia y Chile ante el difícil reto del diálogo Bolivia y Chile tienen un camino difícil por recorrer tras conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso Silala. La primera llamada será en enero de 2023. La idea es trabajar de manera conjunta para mejorar el uso de esas aguas y tratar de arreglar la situación de 21 casos de aguas transfronterizas que comparten ambas naciones. Bolivia, en el proceso del Silala, presentó tres contrademandas y logró éxitos en una solo. La Hoja de Ruta acordada en 2021 por los presidentes Luis Arce y Sebastián Piñera –exmandatario chileno– marcó la reactivación de las relaciones bilaterales. Esa misma hoja fue aceptada por el actual mandatario Gabriel Boric, quien anunció que con Bolivia se buscará una mejor relación. “Entre dos países amigos, entre dos países hermanos, entre dos países que tienen interdependencia uno del otro habrá que empezar un momento de diálogo, habrá que sentarse con una hoja en blanco para decir: bueno a Bolivia le interesa recuperar los bofedales y le interesa que no haya daño medioambiental; a Chile le interesa seguro que una gota de agua no disminuya. Trabajemos juntos cómo reparar el daño ambiental en los bofedales, trabajemos juntos para ver cómo entregamos esas aguas que hoy son adicionales con las canalizaciones”, afirmó el embajador de Bolivia en Venezuela y vocero del caso Silala, Sebastián Michel. “Petardo” reaparece El perrito que en 2015 acompañó la movilización potosina en La Paz, “Petardo”, reapareció este domingo en el Día del Peatón en la Villa Imperial y se reencontró con Jhonny Llally, que durante las protestas era el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Petardo es cuidado por una familia potosina. Se hizo famoso por acompañar la marcha de los potosinos hasta llegar a la sede del Gobierno y, pese a las gasificaciones, permaneció con la delegación potosina. Petardo es muy querido en esa ciudad. Tiene un monumento en la plaza San Roque.