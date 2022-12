Presidente de Diputados niega persecución política: Nuestro Gobierno es de paz y armonía





05/12/2022 - 06:15:44

El Deber.- "No existe ninguna persecución política, nuestro Gobierno, es un Gobierno de paz y armonía”, aseguró el presidente de Diputados, Jerges Mercado, en alusión a las demandas interpuestas contra los líderes del paro cruceño. "No existe ninguna persecución política, nuestro Gobierno, es un Gobierno de paz y armonía. Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo trasparentemente”, afirmó. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo por los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz. El denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca presentó la denuncia por delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo. En La Paz también fue presentada una denuncia por la COR de El Alto en contra de Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, líderes de un paro caracterizado por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos. La extrema medida de presión provocó pérdidas económicas superiores a los $us 1.200 millones. El paro fue en demanda de censo en 2023, pero a 36 días terminaron aceptando la decisión del Gobierno, que fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024. También se fijó para septiembre de ese año, 2024, la redistribución de recursos de coparticipación tributaria y los datos censales para la reasignación de escaños legislativos. El portavoz presidencial Jorge Richter demandó el sábado a la Justicia "ser más rápida y expedita" en los procesos instaurados por los hechos de violencia de 2019 y el también "intento de ruptura y de golpe de Estado de 2022", porque "no habrá un tiempo de impunidad infinito".