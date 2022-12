Los 8 títulos más populares de Netflix entre películas y series de la última semana





04/12/2022 - 12:29:51

Son varias las películas y series que están arrasando actualmente en Netflix, posicionándose entre las 10 más vistas de la plataforma de streaming. Cabe destacar que, hay un nuevo largometraje originario de Polonia que logró adentrarse al famoso ranking: Plan de estudios (crimen, acción y venganza). A continuación, entérate de los demás títulos más vistos en el mundo. Plan de estudios “Un expolicía empieza a trabajar en el instituto en el que su mejor amigo daba clase para enfrentarse a la banda a la que culpa de su muerte”, describe su sinopsis oficial. Es una película polaca de acción, crimen y venganza, se encuentra número uno en la categoría de habla no inglesa.



El paciente Tras despertar de un coma sin ningún recuerdo de la noche en que asesinaron a toda su familia, un joven intenta desentrañar la verdad con la ayuda de su psiquiatra. Thriller francés con una duración de 90 minutos. Número dos en el ranking. El país de los sueños Historia de aventuras fantásticas, familiar y de ciencia ficción. Relata la historia de una niña que busca a su padre desaparecido en un místico país de los sueños. Pero no lo hace sola, es acompañada de una gran criatura mitad hombre y mitad monstruo llamado Flip.



El diario de Noel Drama que sigue a Jacob Turner, uno de los autores más vendidos y exitosos del momento. Él es un hombre que no ha estado en casa de su familia por más de dos décadas desde que su madre, que padecía una enfermedad mental, lo echó cuando era un adolescente. Mientras realiza su vida habitual como un reconocido novelista, recibe una llamada de un abogado, quien le informa que su mamá falleció una semana atrás. Estrenó el 24 de noviembre. Número dos en el ranking.



Élite Temporada 6 Luego de la muerte de Samuel, las Encinas afrontan el nuevo curso que pretende encubrir los desastres pasados. Sin embargo, el conflicto en las aulas demuestra ser sistémico: el racismo, el sexismo, la violencia doméstica y la LGBTI-fobia son algunos de los graves problemas que recorren los pasillos del prestigioso colegio esta temporada. Estrenó el 18 de noviembre. Serie número uno en la categoría de habla no inglesa.



Hasta que la plata nos separe El chico de bajos recursos conquista con su espíritu noble y buenazo a la chica de alta sociedad que se rendirá cándidamente a los encantos del joven. Serie colombiana protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. Producción Número dos de su categoría.



Merlina Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más. La serie sigue a la joven en sus años de estudiante, intentando dominar su emergente habilidad psíquica a la par de que trata de resolver el misterio que enredó a sus padres. Estrenó el 23 de noviembre. Serie número uno en la categoría de habla inglesa.



1899 “Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo. Sin embargo, durante el trayecto, descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, lo que da un giro inesperado a sus vidas. Lo que descubrirán a bordo convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos”. Serie número 2 de su categoría.