Trabajadores de Luz y Fuerza rechazan amenazas del Concejal Quiroz contra las cooperativas de servicios





04/12/2022 - 12:15:18

En un pronunciamiento publicado en los diarios cruceños, la Federación Sindical de Cooperativas de Servicios de Luz, Agua y Telecomunicaciones de Santa Cruz, manifiestó su preocupación por las declaraciones "irresponsables" del concejal masista, José Quiroz Tapia, "en contra de las instituciones cooperativas afiliadas a nuestra organización, desconociendo el eficiente servicio que prestan en beneficio de sus socios y usuarios de manera ininterrumpida, desde la década del sesenta", expresa el comunicado. En el texto explican que es de conocimiento público, que las cooperativas en Santa Cruz han venido a reemplazar, de algún modo, la falta de atención a la población por parte de las instituciones públicas llamadas a brindar los servicios básicos tan necesarios para generar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos. "Ante ese abandono estatal, fue que la forma de trabajo solidario y sin fines de lucro de la organización cooperativa, permitió el desarrollo de nuestra región y promovió la realización de actividades de servicios, principalmente, para la sociedad cruceña". "De igual manera, el cooperativismo no solo atendió las necesidades de un servicio con calidad para la población, sino también, generó fuentes de empleo especializados, por el tecnicismo del mismo, para sus trabajadores, ya que el servicio que brindan es muy necesario y valioso para la población en general", manifiesta el comunicado. En tal motivo, advierten que la Federación Sindical, entidad matriz que agrupa a todos los sindicatos de cooperativas de servicios de Santa Cruz, "apegados a los postulados constitucionales que reconoce y protege a esta forma de organización, no permitiremos que se atente contra ninguna organización cooperativa, menos aún, por un funcionario público que busca palestra política a costa del sistema cooperativo, ya que la defenderemos ante cualquier arremetida no solo de él sino también de personas o grupos malintencionados, que lo único que buscan es impedir el excelente servicio que brindamos a la población y atentar contra la estabilidad y derechos laborales de sus trabajadores", concluyen.