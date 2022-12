La graciosa respuesta de Tité cuando le preguntaron si Neymar jugará ante Corea del Sur por los octavos de final del Mundial





04/12/2022 - 11:24:31

Neymar volvió a entrenarse el sábado y se exigió con ejercicios con el balón y remates al arco con el objetivo de llegar al partido de Brasil contra Corea del Sur en los octavos de final de la Copa Mundial. “¿Neymar juega?”, preguntó un periodista. Se hizo silencio en la sala y comenzaron los murmullos. “La pregunta es para Thiago”, replicó. Fue en ese momento, cuando el defensor del Chelsea se aproximó al micrófono para contestar, y Tite se adelantó: “Si”. Su pronta respuesta despertó las risas de los presentes y el capitán brasileño añadió: “Ya está respondido”. La buena noticia para la pentacampeona se produjo en el mismo día que el lateral izquiero Alex Telles y el atacante Gabriel Jesús fueron descartados del torneo debido a lesiones que sufrieron en la derrota 1-0 ante Camerún el viernes. El futbolista del PSG no había acudido al complejo de entrenamientos del equipo en Qatar desde que sufrió daños de ligamentos en el tobillo derecho en el debut contra Serbia. Finalmente, con la misión de volver a recuperar sensaciones para disputar los octavos de final, el delantero participó en una ligera práctica junto a los jugadores que no fueron titulares contra Camerún. En imágenes distribuidas por la Confederación Brasileña de fútbol, Neymar realizó ejercicios individuales, pateó el balón con ambos pies y no dio muestras de estar lastimado. Los médicos de Brasil no dieron a conocer de inmediato una actualización sobre la condición de Neymar o confirmaron si podrá actuar contra Corea del Sur. Cabe mencionar que Neymar lució con buen semblante al acompañar a sus compañeros en el estadio Lusail en el último partido de fase de grupos. Caminó y jugueteó con el balón sin problemas, y se lo vio trotando por la cancha rumbo al vestuario tras el partido. En busca de su primer campeonato con Brasil, Ney quedó fuera del Mundial de 2014 tras sufrir una lesión en la espalda en los cuartos de final ante Colombia. Tampoco jugó en la Copa América de 2019 debido a otra lesión del tobillo derecho. Alex Telles y Gabriel Jesús, por su parte, sufrieron lesiones en el duelo que los suplentes cayeron ante Camerún. La pentacampeona mundial se había clasificado de antemano. Alex Telles debutó en el segundo partido de Brasil contra Suiza, luego que el titular Alex Sandro se lesionó. Gabriel Jesús salió de la banca tras los primeros dos partidos. No se aclaró si ambos permanecerán con el equipo en Qatar pese a que no podrán jugar. El lateral derecho Danilo, quien se perdió los primeros dos partidos de Brasil por una lesión en el tobillo, también entrenó con el resto del grupo el sábado. Se anticipa que podrá jugar ante Corea del Sur. Tampoco se ha aclarado si Alex Sandro podrá jugar, caso contrario el técnico Tite deberá improvisar en el lateral izquierdo. Brasil se despidió en los cuartos de final en Rusia al sucumbir ante Bélgica. La Seleção busca conquistar su primer campeonato mundial en dos décadas.