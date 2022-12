En 3 años Diremar gastó Bs 20 millones sólo en la logística de defensa del Silala





04/12/2022 - 07:54:58

Página Siete.- En los últimos tres años, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), que ya suma dos fallos adversos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, destinó a la Dirección de Defensa del Silala un total de 20 millones de bolivianos. El monto no contempla los honorarios del equipo internacional que representó al país. Legisladores de oposición y oficialismo anunciaron la petición de informes y una investigación. “Perdimos el tiempo, los recursos y la esperanza del pueblo boliviano, yendo a un juicio que no va a prosperar. Es una falta de respeto con Bolivia, con el pueblo potosino y con nuestros recursos. No podemos regalar plata, ¿cuánto cuesta un bufete internacional? ¿cuánto se gastó en total?”, cuestionó la senadora de CC, Andrea Barrientos. El costo total de la defensa del Silala es desconocido, pues desde el inicio del proceso se consideró un tema de Estado. El jueves, la corte de la CIJ señaló que Bolivia coincidió con Chile en que el Silala es un curso de agua internacional. Por ello, indicó que no se requiere tomar una decisión al respecto. 20 millones en tres años Según tres rendiciones de cuentas públicas de Diremar -entre las gestiones 2020, 2021 y 2022- la Dirección de Defensa del Silala recibió 20 millones de bolivianos para su operación. Esta información está publicada en el portal web de la entidad. No hay documentos anteriores a 2020. Estos montos no incluyen el costo del equipo legal que representó a Bolivia ante la CIJ. “Como diputado exijo que Diremar sea cerrada. Es un gasto insulso para los bolivianos, tiene funcionarios que son cuota del MAS, un secretario general, tiene directores y no ganamos absolutamente ningún juicio”, reclamó el diputado de CC, Alberto Astorga. Diremar fue creada en abril de 2011, mediante el Decreto Supremo 834. Su atribución principal era la de elaborar la demanda marítima que Bolivia presentaría en los tribunales internacionales, además de asumir la defensa técnica legal. Pero años después también se le entregó la tuición de la defensa del Silala. Opera con una secretaría general y cinco direcciones: la de Defensa Marítima, la de Defensa del Silala, de Defensa de los Recursos Hídricos, la Administrativa y la Jurídica. En las tres gestiones, los gastos de la Dirección ligada al Silala representaron alrededor del 50% del presupuesto total de Diremar. Por ejemplo, en 2020, el presupuesto asignado a Diremar fue de 17,2 millones de bolivianos, pero el monto ejecutado apenas llegó a 10,1 millones. De ese monto, cinco millones fueron destinados para los gastos de la Dirección de Defensa del Silala. Es decir 49,9%. Para 2021 el monto fue similar. El presupuesto asignado fue de 16,2 millones de bolivianos, mientras que el monto ejecutado alcanzó los 10,2 millones, de los que el 54,6% fueron para la Dirección de Defensa del Silala. Este porcentaje equivale a 5,6 millones de bolivianos. La gestión 2022 es la que tiene un mayor presupuesto para dicha dirección. El monto es de 9,5 millones de bolivianos, lo que significa un 58,1% del total del presupuesto total de Diremar. La cifra corresponde al presupuesto asignado a inicios de este año, por lo que al final de la gestión podría modificarse de acuerdo a la ejecución. Aunque en montos menores, aún se destinan recursos para la Dirección de Defensa Marítima, que en 2022 presupuestó 734.665 bolivianos. En 2021, los gastos de la oficina dedicada al tema del mar fueron 588.452 bolivianos. En 2020 alcanzaron a 410.536 bolivianos. Las cifras hacen referencia al monto destinado dentro del presupuesto, pero no se desglosan en tipos de gasto. Tampoco se encuentra el costo de los honorarios del equipo internacional. La única información al respecto se limita a un resumen de la hoja de vida y el listado de los ocho abogados y tres expertos que lo conforman. “Diremar está demás, debería cerrarse inmediatamente. No tiene ningún beneficio para el país”, sostuvo Astorga. MAS pide investigar Diremar Por norma, la escala salarial, el organigrama y la nómina del personal deberían estar publicadas en el portal web de toda institución pública. Sin embargo, en el caso de Diremar, esta información está ausente. No hay un detalle de la cantidad de dependientes que trabajan en esta entidad ni de su perfil. De acuerdo a las rendiciones de cuentas, en 2022 el 50% del presupuesto está destinado al pago de salarios. En 2021, el porcentaje del presupuesto destinado a ese ítem fue del 70,6%, mientras que en 2020 fue de 78,4%. Este último dato advierte que, en el año más duro de la pandemia, hubo un mayor gasto en el pago de salarios. Uno de los documentos publicados en la sección de transparencia señala que se encargó una auditoría especial a la gestión 2020 para investigar la posible doble percepción de salarios públicos en Diremar. Se desconoce el resultado de dicha fiscalización, pues los informes de las distintas auditorías no se encuentran completos. “Vamos a realizar una petición de informe escrito a Diremar. Tengo serias dudas del trabajo que realiza esta dirección, en especial del director (Emerson Calderón) que estuvo trabajando en la gestión de Karen Longaric y se mantuvo hasta ahora, es un pitita”, manifestó el diputado del MAS, Héctor Arce. Aunque el legislador ligó a Calderón con el gobierno transitorio, se debe recordar que ocupa el cargo desde 2013, con consentimiento de Evo Morales. En 10 años, Diremar recibió Bs 150 millones En 10 años, se presupuestó más de 150 millones de bolivianos para el funcionamiento de Diremar, entidad que se encargó de las demandas relacionadas con la reivindicación marítima y el caso Silala. Datos del Ministerio de Economía señalan que el presupuesto de Diremar se incrementó de la siguiente forma: 10 millones de bolivianos (2012), 10,4 millones de bolivianos (2013), 10,9 millones de bolivianos (2014), 11,5 millones de bolivianos (2015), 12,3 millones de bolivianos (2016), 11,2 millones de bolivianos (2017), 17,7 millones de bolivianos (2018), 18 millones de bolivianos (2019), 18,3 millones de bolivianos (2020), 16,2 millones de bolivianos (2021) y 16,2 millones de bolivianos (2022). En total, desde 2012 hasta 2022 suman 153.105.622 bolivianos. De ese monto, el presupuesto destinado a sueldos asciende a 71,5 millones de bolivianos, el de consultorías por producto (categoría relacionada con estudios o investigaciones) a 16,1 millones de bolivianos, y el de viáticos a 4,2 millones de bolivianos, entre otros ítems. El año en que Bolivia presentó ante la CIJ la demanda marítima contra Chile, en 2013, el presupuesto de Diremar fue de 10,4 millones de bolivianos. En 2018, año en el que La Haya dio su veredicto, el presupuestó ascendió a 17,7 millones de bolivianos.