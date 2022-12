Snowden confirma que en 2013 pretendió huir ayudado por Evo Morales en el avión presidencial





04/12/2022 - 07:37:53

A través de un tuit, Edward Snowden, exagente de la CIA, confirmó aquello que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, negó siempre, que en 2013 le costó una retención de 14 horas en Austria y la requisa del avión presidencial. Actualmente, Snowden se refugia en Rusia, donde se le otorgó su nueva nacionalidad y hace poco le entregaron su propio pasaporte En un tweet, Edward Snowden confirma aquello que Evo Morales negó siempre y que en 2013 le costó una retención de 14 horas en Austria y la requisa del avión presidencial, publica el portal de noticias Cabildeo Digital. Snowden está buscado por la justicia de Estados Unidos. Se refugió en la Rusia de Putin que le otorgó su nueva nacionalidad y hace poco le entregó un pasaporte como ciudadano ruso. Con ese motivo, a modo de justificación, Snowden escribió en su tweet: Traducción: Estoy en Rusia porque la Casa Blanca canceló intencionalmente mi pasaporte para atraparme aquí. Ellos forzaron aterrizar el avión diplomático del presidente de Bolivia para evitar que me fuera, y continúan interfiriendo con mi libertad de movimiento hasta el día de hoy. Por si eso no estaba claro. Los antecedentes de lo ocurrido en 2013 los presentamos en una nota de entonces de la BBC. PASO A PASO, QUÉ SUCEDIÓ CON EL AVIÓN DE EVO MORALES El presidente de Bolivia, Evo Morales, está de camino de regreso a su país, luego de pasar 14 horas en el aeropuerto de Viena, Austria. Vía: BBC | Según Morales su avión -la aeronave presidencial- fue impedido de entrar al espacio aéreo de Francia y Portugal, debido a que se pensó que llevaba a bordo al exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, buscado por su país por filtrar información confidencial. El incidente disparó un conflicto diplomático al que de inmediato se sumaron los países de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), como a su vez generó numerosas expresiones de rabia de usuarios en redes sociales en América Latina. Se presume que las sospechas de que Snowden viajaba con Morales se iniciaron luego de que el mandatario boliviano -durante su participación el lunes y martes en una cumbre de exportadores de gas en Moscú- dijese que "debatiría y consideraría" un pedido de asilo del estadounidense. Para expertos en aviación civil y diplomacia, sin embargo, el hecho y la requisa de un avión presidencial (como ocurrió en Viena) es extremadamente inusual. Morales, y funcionarios de su gobierno indicaron que tanto Francia como Portugal habrían actuado por presiones de Estados Unidos. Washington no se ha pronunciado al respecto.

BBC Mundo le presenta una cronología de lo sucedido durante la jornada (todas las horas son GMT+1 y aproximadas). Noche del 2 de julio - El avión que despegó del aeropuerto de Moscú, Rusia, para llevar de regreso a Bolivia al presidente Evo Morales es dirigido a Austria, donde no tenía previsto aterrizar. Noche del 2 de julio - Los primeros informes indican que el canciller de Bolivia David Choquehuanca dijo que las autoridades de Francia y Portugal se negaron a permitir a la aeronave utilizar su espacio aéreo, por sospechas de que Edward Snowden se encontrara en abordo. Choquehuanca, atribuyó el incidente a informaciones infundadas y mal intencionadas, que tildó de "mentira". 23:00 del 2 de julio - El avión de Morales aterriza en el aeropuerto de Viena. Madrugada del 3 de julio - Manifestantes se reúnen frente a la embajada de Francia en La Paz, Bolivia, para protestar contra la -supuesta- decisión del gobierno de ese país de no permitir al avión de Morales sobrevolar su espacio aéreo. 03:30 del 3 de julio - El vicepresidente de Bolivia, en La Paz, Álvaro García Linera, dice que Morales "ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa". 04:00 del 3 de julio - Reportes señalan que el ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, dijo que Italia también cerró su espacio aéreo y que Francia lo volvió a abrir. 05:00 del 3 de julio - El presidente de Ecuador Rafael Correa publica una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. Entre ellos, el siguiente: "Lo que ha sucedido es EXTREMADAMENTE grave. Con Ollanta Humala, Pdte. Pro Témpore de UNASUR, estamos tratando de convocar reunión de presidentes, y tomar medidas sobre esta afrenta a toda nuestra América. ¡Cómo pisotean el derecho internacional!". 05:00 del 3 de julio - Al igual que su par de Ecuador, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza Twitter para decir: "Definitivamente están todos locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad total. No puede ser este grado de impunidad". También habla de convocar una reunión de Unasur. 06:00 del 3 de julio - En diálogo con la prensa, en el aeropuerto de Viena, Morales dice: "Ya levantó esa prohibición de sobrevuelo Francia y Portugal, Italia lo ha confirmado verbalmente. España, que primero nos dio el permiso, no sólo para sobrevolar sino para aterrizar, nos lo ha prohibido".

08:30 del 3 de julio - El presidente de Austria, Heinz Fischer, visita a Morales en el aeropuerto de Viena. 09:00 del 3 de julio - Fischer, anuncia a la prensa que las condiciones están dadas para que parta el avión. 09:30 del 3 de julio - Se informa que España autoriza al avión de Morales a utilizar su espacio aéreo y a realizar una parada técnica en las Islas Canarias. La aeronave, un Dassault Falcon 900 de fabricación francesa, tiene una autonomía de 7.400 kilómetros, que apenas le acanzarían para salir de Europa y cruzar el Atlántico. 10:30 del 3 de julio - El avión de Morales despega del aeropuerto de Viena. 14:40 del 3 de julio - El avión presidencial aterriza en la isla española de Gran Canaria. 16:50 del 3 de julio - El presidente francés, François Hollande, dijo que Francia autorizó sobrevolar el espacio aéreo al avión en que viajaba el mandatario boliviano, Evo Morales, en cuanto se aclaró que era éste quien viajaba en la aeronave y no el exagente de la CIA Edward Snowden, buscado por Estados Unidos. 17:00 del 3 de julio - El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pide que se realice una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, para evaluar los incidentes ocurridos con el avión presidencial de Bolivia. 17:40 del 3 de julio - El avión de Evo Morales despega del aeropuerto de Gran Canaria tras una breve escala técnica en España. 17:41 del 3 de julio - Manifestantes en Bolivia quemaron banderas de Francia y de la Unión Europea frente a la embajada francesa en La Paz, indignados por los informes de que algunos países europeos le negaron el tránsito por su espacio aéreo al avión que transportaba al presidente boliviano, Evo Morales, el martes. 19:13 del 3 de julio - Los presidentes de Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela planean reunirse el jueves en Cochabamba para apoyar a su colega Evo Morales tras el incidente con su avión en Europa, dijo el vicepresidente boliviano, en una iniciativa paralela a la del bloque Unasur para un encuentro de emergencia. 22:30 del 3 de julio - El avión de Morales aterriza en Fortaleza, Brasil, para una escala técnica antes de retomar el vuelo hacia Bolivia. 04:40 del 4 de julio - El avión presidencial llega a La Paz, Bolivia, donde Evo Morales es recibido por las autoridades y por una multitud que le da la bienvenida. El aterrizaje se produjo a las 23:30 hora local. Y este año, Snowden se hizo ciudadano ruso, tal como informó la DW: SNOWDEN RECIBE SU DOCUMENTO DE CIUDADANO RUSO En 2013, el exanalista de la CIA recibió asilo político en Rusia tras revelar detalles de programas de espionaje estadounidense. Desde entonces es perseguido por la justicia de su país. El exanalista de la CIA, Edward Snowden, al que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió en septiembre pasado la ciudadanía rusa, recibió este jueves el pasaporte o documento nacional de identidad, informó hoy (02.12.2022) su abogado, Anatoli Kucherena. "Edward recibió ayer el pasaporte de ciudadano de Rusia y prestó juramento tal y como lo estipula la ley", dijo el letrado en declaraciones a la agencia Interfax. Agregó que su cliente está contento y agradecido a Rusia por su nueva ciudadanía. "Pero lo más importante es que de conformidad con la Constitución rusa ahora no podrá ser extraditado a otro país", recalcó Kucherena. Snowden, de 39 años, que recibió asilo político en Rusia en 2013 y en noviembre de 2020 solicitó la ciudadanía rusa, no ha realizado ningún comentario alusivo a la campaña militar rusa en Ucrania que arrancó en febrero pasado. El nuevo ciudadano ruso, que recibió el permiso de residencia permanente en octubre de 2020, tuvo su primer hijo con su esposa, Lindsay Mills, en diciembre de ese año. Según la legislación rusa, por el hecho de nacer en Rusia el niño obtuvo automáticamente la ciudadanía rusa. El exanalista de la Agencia Central de Inteligencia huyó de EE. UU. tras revelar en 2013 detalles de programas de espionaje estadounidense y es perseguido desde entonces por la justicia de su país, que le ha acusado de violar la ley de espionaje. Se asiló en Rusia, donde se le unió al año siguiente Lindsay, con la que se casó en 2017. Además de escribir libros, Snowden trabaja de consultor y ofrece videoconferencias a nivel mundial sobre las tecnologías de la información, sus riesgos y amenazas.