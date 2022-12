El maleficio que buscará romper Lionel Messi con la selección argentina en su partido 1000





03/12/2022 - 08:52:33

Infobae.- El Ahmad bin Ali Stadium será el escenario que albergará uno de los partidos más prometedores de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En ese escenario se verán las caras Argentina, uno de los principales aspirantes al título y líder del Grupo C, y Australia, segundo del Grupo D. Este compromiso no será uno más para Lionel Messi, ya que será su partido oficial número 1000 de su carrera. Desde su debut oficial en 2004 acumula 778 encuentros con el Barcelona, 168 con la camiseta albiceleste y 53 con el Paris Saint Germain. En este juego contra los Socceroos, la Pulga buscará romper una racha negativa con el elenco nacional. Si bien es el futbolista que más Copas del Mundo disputó con Argentina, superando las cuatro de Diego Maradona (España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994), y es uno de los máximos artilleros del país en esta competencia, nunca pudo marcar en las etapas finales. En Alemania 2006, su primera cita mundialista, los de José Néstor Pekerman llegaron hasta los cuartos de final. Leo no pudo convertir contra México y ante los bávaros vio el encuentro desde el banco de suplentes. En Sudáfrica 2010, con Maradona de suplente, se despidió sin ningún tanto durante todo el torneo. En Brasil 2014 tuvo una brillante fase de grupos y lideró a sus compañeros hasta la final dentro del campo de juego. Sin embargo, tampoco pudo anotar en los “mano a mano”. Sus contrincantes fueron Suiza en octavos, Bélgica en cuartos, Países Bajos en semifinales y Alemania en la final. En Rusia 2018 la Albiceleste de Jorge Sampaoli cayó en octavos de final ante Francia, combinado que luego se proclamaría campeón. El resultado fue 4 a 3 y Messi tampoco convirtió. De esta manera, la Pulga buscará en este enfrentamiento ante Australia cortar esta racha negativa y contribuir para avanzar a los cuartos de final, donde se enfrentarían ante el vencedor del duelo que protagonizarán Países Bajos y Estados Unidos. Si Messi logra su cometido también se acercará a otro récord con la camiseta albiceleste, ya que llegará a los 9 goles en Mundiales, superando los 8 de Diego Armando Maradona (2 en España 1982, 5 en México 1986 y 1 en Estados Unidos 1994) y quedando a solamente uno del registro de Gabriel Omar Batistuta (4 en Estados Unidos 1994, 5 en Francia 1998 y 1 en Corea-Japón 2002).