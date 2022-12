Evistas suben el tono contra Luis Arce: Si no era necesario para qué carajos hemos hecho esa Ley del Censo





02/12/2022 - 21:50:59

Página Siete.- Legisladores del ala evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) subieron el tono en sus cuestionamientos contra el presidente Luis Arce por la promulgación de la Ley del Censo y le pidieron que no se haga a las víctimas. “El día de hoy nuestro hermano Lucho ha promulgado la Ley del Censo. Yo quiero decirles mi preocupación, mi extrañeza y también mi bronca compañeros, el hermano Lucho esta mañana dice que la Ley del Censo o la ley para las elecciones y demás, jurídicamente no es necesario, dice que esa ley no vulnera las competencias del presidente. Entonces compañeras y compañeros para qué carajos hemos hecho esa ley”, arremetió el diputado Héctor Arce. Dijo que se aprobó esa ley solo para darle gusto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Arce hizo esas aseveraciones durante la inscripción de militantes del MAS en Tiraque, Cochabamba. Por su lado, el diputado Ramiro Venegas tildó al mandatario como un “presidente bombero” porque apaga el fuego con leyes, en alusión de la promulgación de la Ley del Censo para dar solución al conflicto cruceño. Pidió al presidente no hacerse las víctimas al decir que se busca que le vaya mal. “No le cae el papel de victimizarse al presidente Luis Arce Catacora, no le cae ese papel, tampoco le cae el papel de ser una persona que haga teatro. No es él la víctima, la víctima es la población”, apuntó Venegas. Señaló que, durante el paro indefinido en Santa cruz, sufrió la población cruceña, mientras Arce estaba en sus quehaceres comiendo bien. El senador Leonardo Loza lamentó que Arce haya promulgado una norma impulsada por la derecha boliviana. “Yo he observado un mensaje (presidencial), para empezar a destiempo, esto debió explicar antes de que las cosas ocurran. Un mensaje un poco nervioso y preocupado, seguramente se dan cuenta al interior de nuestro gobierno que la militancia del pueblo boliviano está molesta con este tema de la Ley del Censo”, señaló Loza. Indicó que el presidente pretendió justificar la aprobación de una norma de la derecha, lo que nunca se había hecho en el periodo del proceso de cambio. Antes de informar que se promulgó la Ley del Censo, el presidente Luis Arce manifestó hoy que desde las propias filas del MAS coindicen en objetivos de acortar su mandato y afirmó que el “enemigo” no está dentro de su Gobierno.