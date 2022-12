Richter: El presidente Arce toma las decisiones y no son las redes sociales las que guían a un Gobierno





02/12/2022 - 21:46:59

Las decisiones del Gobierno las toma el presidente Luis Arce y los mensajes en redes sociales no guían la administración de un Estado, aseguró el portavoz presidencial Jorge Richter en alusión a las reacciones por la promulgación de la ley de aplicación de los resultados del censo 2024. “No son las redes sociales, los tuits, los mensajes que por ahí circulan los que van a guiar el accionar de un Gobierno, son las responsabilidades que uno entiende, que le corresponde y las urgencias que también comprende; están en un determinado marco y contexto o coyuntura política”, explicó en una entrevista con Erbol. Arce promulgó este viernes la ley de aplicación de los resultados del censo 2024, que recoge el contenido del decreto 4824 que fijó para el 23 de marzo de 2024, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento nacional, y para septiembre de ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, al igual que los datos para la reasignación de escaños legislativos. Richter defendió la determinación asumida, porque contribuyó a dar tranquilidad a Santa Cruz. “Hay otras miradas (en el MAS) de cómo había que gestionar aquello, pero ¿quién tiene aquí la responsabilidad?, ¿quién está a cargo de la presidencia del Estado?, ¿quién fue elegido para tomar estas decisiones?, pues se ha caminado en función del criterio que expresa quien está al mando del Estado”, explicó. “El presidente (Luis Arce) no se sitúa en un caminar político referenciado, por lo que van diciendo las redes sociales. Hay otras tareas y hay otras demandas y otras necesidades que son palpables que son inmediatas, cómo ha sido el caso de tener que buscar una salida para que se pueda concluir con un paro y fundamentalmente devolverle a la ciudadanía cruceña”, afirmó Richter recordó que frente al conflicto por el censo “existía una necesidad” de poder darle una tranquilidad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el tiempo que llevaba en un paro indefinido, promovido por el Comité Interinstitucional. Aseguró que el camino que optó el Gobierno de buscar dar solución al conflicto y lograr la pacificación con la promulgación de la ley debido a que “no se siente cómodo” con la utilización de la fuerza o las advertencias de aplicar estados de excepción. “Aquí la responsabilidad (de resolver los conflictos) está a cargo de la Presidencia del Estado, quién fue elegido para tomar estas decisiones pues se ha caminado en función del criterio que expresa quién está al mando del Estado”, remarcó. En un mensaje a la nación en el que anunció la promulgación de la ley, Arce afirmó vehemente que para su administración la vida es el valor supremo a cuidar. “Y mientras esté como presidente haré todo lo que esté en mis manos, sin tranzar mis principios políticos e ideológicos, para que no se derrame la sangre del pueblo”, aseguró y afirmó: “Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupo y personas”.